Duda Guerra é apontada como novo affair de filho de Faustão, Rodrigo Silva - Reprodução / Instagram

Duda Guerra é apontada como novo affair de filho de Faustão, Rodrigo SilvaReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2026 10:51

O evento foi organizado por Rodrigo, filho do apresentador com Luciana Cardoso. Duda escolheu uma fantasia de Woody, personagem de "Toy Story", e publicou uma foto com o anfitrião. O registro despertou a curiosidade dos seguidores, que passaram a especular sobre a relação entre os dois.A página Condomínio Maria Fifi, no Instagram, chegou a afirmar que os jovens estariam em um relacionamento sério. Até o momento, porém, nenhum dos dois confirmou o suposto namoro. A presença de Duda na comemoração, por si só, não comprova um envolvimento amoroso.A influenciadora está solteira desde maio de 2025, quando terminou o namoro com Benício. A separação ganhou repercussão após um desentendimento entre Duda e Antonela Braga durante uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul. A discussão começou depois que Antonela solicitou acesso a uma conta privada do então namorado de Duda.Na época, a jovem admitiu que sentiu ciúmes e explicou que o perfil era reservado a amigos próximos. O episódio provocou uma troca de declarações nas redes sociais e chamou a atenção do público para o relacionamento, que chegou ao fim pouco depois.Recentemente, Duda voltou a comentar o término. Em entrevista ao portal LeoDias, ela afirmou que havia combinado com a família Huck evitar declarações públicas sobre o assunto, para que ela e Benício pudessem seguir suas vidas. "Foi um acordo mesmo que a gente fez de não comentar mais nada para deixar eu e o Benício seguirmos a nossa vida", contou.Segundo a influenciadora, Angélica teria retomado o tema em entrevistas, o que a levou a publicar uma indireta para a ex-sogra. "Depois que a gente terminou, ela já tocou no assunto umas duas ou três vezes. Então, assim, me senti no direito de comentar uma vez também", justificou.Duda também afirmou que não mantém contato com Benício, embora os dois tenham amigos em comum. "Eu e Benício seguimos a vida", declarou. Sobre o possível envolvimento com Rodrigo, ela ainda não se pronunciou publicamente.