Rick Sollo e Geralda Helena - Reprodução/Instagram

Rick Sollo e Geralda HelenaReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2026 10:52 | Atualizado 26/10/2026 11:48

No registro, o sertanejo aparece em local próximo da natureza e fala: "Olha só minha cara de felicidade, eu já estou no paraíso”. Em seguida, Geralda descreveu o sentimento de dor com a ausência do parceiro. "Hoje fica a saudade e um vazio que palavras não conseguem explicar", disse.Ela ainda se declarou à Rick e desabafou sobre perda. "No dia 21/09 o céu ganhou você. Você foi perfeito em tudo que você fez aqui na Terra. Obrigada pelos 44 anos de amor verdadeiro. A saudade é imensa, mas o amor é maior ainda".Entre os comentários da publicação, internautas demonstraram apoio à viúva. Uma seguidora afirmou: “Deus console essa dor que está sentindo e que te dê força para continuar sendo essa mulher guerreira linda cuidadosa família. Um grande abraço, Ge”; enquanto outra, pediu por consolo para a família do artista, “Que Deus console toda a família, amigos e fãs. Ouço suas músicas todos os dias. Eu sinto muito”. Alguns, ainda, exclamaram: “saudades”.Rick Sollo faleceu aos 59 anos, no dia 21 de setembro. O cantor, que fazia dupla com Renner, morreu em um acidente de helicóptero em Santa Bárbara, na serra de Santa Catarina. A ocorrência também resultou na morte de outras quatro vítimas, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.Em nota oficial, a equipe do artista confirmou sua morte. “Com imenso pesar, confirmamos o falecimento de Rick, cantor da dupla Rick e Renner, ocorrido nesta data. Rick foi um artista muito talentoso, querido por todos, que marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e história na música sertaneja. Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam. Agradecemos, de coração, todo o carinho, as mensagens e o respeito neste momento de profunda dor”.Quando a notícia sobre o desaparecimento da aeronave foi revelada, Geralda Helena estava nos Estados Unidos, e retornou ao Brasil às pressas. Rick Sollo deixou a mulher e os dois filhos, Victor Henrique e Mônica, e os netos.