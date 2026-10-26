Ex de Wesley França acusa jogador de traições com garotas de programa - Reprodução / Instagram

Ex de Wesley França acusa jogador de traições com garotas de programaReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2026 12:54

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"Ele não me traiu uma, não foram duas, não foram três vezes, foram várias. Também não foi com uma, não foram com duas, não foram com três meninas, foram com várias, inclusive com garotas de programa", declarou Amanda em um vídeo publicado no Instagram.A influenciadora contou que encontrou fotos e vídeos que, segundo ela, comprovam as traições. Amanda também afirmou que Wesley usava a aliança de casamento durante os encontros. "Isso eu sei, não é por achismo ou desconfiança, é porque eu vi, eu tive acesso ao telefone dele. Tudo que ele fez, ele tirou foto, ele filmou, então eu passei para o meu telefone", relatou.Segundo Amanda, o jogador negava as suspeitas e chegou a jurar pela filha que não havia cometido nenhuma infidelidade. Ela disse que deu oportunidades para que ele confessasse, mas não obteve resposta. "Eu dei várias oportunidades para ele de confessar o que ele tinha feito e ele não confessou. Ele continuou mentindo, até que chegou o momento que eu falei: 'Cara, tá aqui, você vai continuar mentindo?' E aí ele não teve mais o que fazer. Não pediu perdão, acha que tudo que fez foi normal."Amanda revelou ainda que enfrentou dificuldades durante a gestação de Alice. "Na gravidez eu também fui traída e abandonada, mas eu nunca fui para a internet expor nada disso. Eu aceitei tudo calada, eu perdoei, eu tentei de fato ter uma família, ter um casamento sólido, mas não rolou e também não foi por culpa minha."Ela também relatou que desenvolveu crises de ansiedade durante o relacionamento e afirmou que passou a evitar sair de casa por causa das atitudes do atleta em locais públicos. Segundo a influenciadora, Wesley teria pedido que ela deixasse o país com a filha após a separação, situação que também provocou indignação.Ao encerrar o desabafo, Amanda aconselhou outras mulheres a não se anularem por um relacionamento e disse que deseja seguir a vida em paz, com foco na criação da filha. Ela também afirmou que tentou preservar o casamento durante meses, apesar das dificuldades.Apesar das acusações, Amanda ressaltou que não pretende interferir na vida amorosa do ex-companheiro daqui para frente. Para ela, o problema foram as atitudes do jogador enquanto ainda estavam juntos. "O que ele fizer, é total um problema dele", declarou.