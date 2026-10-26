Milton Nascimento ganha homenagens pelos 84 anos - Reprodução / Instagram

Milton Nascimento ganha homenagens pelos 84 anosReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2026 13:39 | Atualizado 26/10/2026 14:20

Milton Nascimento completou 84 anos nesta segunda-feira (26) e recebeu uma série de homenagens de artistas e fãs nas redes sociais. Conhecido carinhosamente como Bituca, o cantor foi celebrado por nomes como Maria Gadú, Fafá de Belém e Luis Lobianco, que destacaram sua importância para a música brasileira e o carinho pelo artista.

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Uma das primeiras a prestar homenagem foi Maria Gadú. A cantora compartilhou uma foto na qual aparece beijando Milton e outro registro do músico com sua filha, Alice. Na publicação, ela fez uma declaração de amor ao amigo e exaltou sua trajetória.



"Feliz aniversário ao MAIOR artista do planeta! Ao meu grande amigo e amor da vida. Uma nação inteira te presenteando com a democracia!!!!! Honro tua caminhada, tua luta, tua música! Obrigada por tudo, Bituca. Te amo!", escreveu a artista.



Outros famosos também aproveitaram a data para demonstrar carinho pelo músico. "Parabéns, Bituca! Muito amor para ti", desejou Fafá de Belém. O ator Luis Lobianco também deixou uma mensagem: "Que presente, hein Bituca! Você sempre trazendo amor e sorte pro Brasil! Parabéns".



As atrizes Giselle Batista e Jeniffer Nascimento celebraram a ocasião com um "Viva", enquanto Beth Goulart deixou um coração na publicação feita pela equipe do cantor.



Os admiradores de Milton também marcaram presença nos comentários. "Viva Bituca! Dono de uma das vozes mais lindas", escreveu um internauta. "Lenda viva! Muito amor pelo nosso Bituca!", declarou outro. Um terceiro destacou a importância histórica do artista: "Gênio da raça".



Com mais de seis décadas de carreira, Milton Nascimento é considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira. Ao lado de Lô Borges e outros músicos mineiros, fundou o Clube da Esquina, movimento que marcou a MPB ao misturar diferentes estilos e influências musicais.



Dono de uma voz marcante, o cantor construiu um repertório que atravessa gerações. Entre seus maiores sucessos estão "Travessia", "Maria, Maria" e "Coração de Estudante", canções que conquistaram espaço na memória afetiva dos brasileiros.



Sua trajetória também ganhou reconhecimento internacional, com parcerias ao lado de grandes nomes do jazz e da música mundial, além de prêmios Grammy. Em 2022, Milton encerrou sua agenda de apresentações com uma turnê de despedida dos palcos. Mesmo longe dos shows, segue como referência para diferentes gerações de artistas.