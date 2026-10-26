Clara Moneke em podcast 'Cá Entre Nós' - Reprodução/Instagram

Clara Moneke em podcast 'Cá Entre Nós'Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2026 13:45

Ela contou sobre sentimento de inadequação em época da escola, “Eu tenho um nome muito grande e diferente, meu nome é Clara Onyinyechukwu Mariano Moneke. E na escola não é legal ser diferente. Então, sempre gostei de ter a minha origem, mas quando você é jovem, você só quer ser igual a todo mundo, que todo mundo te ache normal, fazer as coisas que todo mundo faz. E quando gritam o seu nome no início do ano, Clara O... eu já: 'Opa, tudo bem, gente?'”.Hoje, a artista reconhece a importância da história que seu nome carrega, "Só que agora é tão legal ser diferente. Eu amo! Além de poder saber de onde vim e a minha história, que sempre foi tirado de pessoas negras, isso me fortalece em um lugar de identidade muito bom. E amo ser diferente, amo falar que meu pai é nigeriano, amo carregar o meu nome diferente, amo que meu nome carrega uma história. Não é só um nome, tem um significado, então adoro", disse.Moneke também contou sobre experiência de viagem à Nigéria, país de origem de seu pai. "Foi primeiramente uma loucura. Foi muito louco ver aquele mundo tão vivo e tão real no aeroporto da Nigéria. Achei que fosse pisar lá e ser abraçada pelos meus ancestrais, aquela coisa que a gente tem solene, e não. Era só gritaria e loucura, do tipo: 'Meu Deus, é isso aqui mesmo'. É incrível, isso é África. Senti a pulsação mais forte do que eu entendia ser o meu lugar".A atriz descreveu retorno do pai ao país após 20 anos longe, "Meu pai não retornava à Nigéria há 20 anos, desde a morte do meu avô, pai dele. Então, poder fazer isso junto com o meu pai foi muito especial, foi eu, meu pai e meu irmão. Poder ir à primeira vez e estar levando eles comigo... ancestralidade é sobre isso. Não estou vivendo isso com os meus filhos, tenho muito sonho de ser mãe, mas vou contar isso para os meus filhos. Esse pertencimento, quando cheguei lá, de ver ao mesmo tempo o caos e a beleza foi incrível", afirmou.Clara revelou, ainda, significado de nome: "Todos os nomes [nigerianos] têm significado e, normalmente, têm a ver com o que foi feito para aquela criança estar ali. Se foi um parto muito difícil, ou uma criança muito esperada... por exemplo, o meu nome. 'Onyinye' é 'presente', e 'chukwu' é 'Deus'. O meu é 'presente de Deus', porque meus pais demoraram muito [para me ter]. Minha mãe me teve com 40 anos, então fui muito desejada. Meu nome ia ser Ogechukwu, porque 'Oge' é 'tempo', então seria 'tempo de Deus', porque cheguei no tempo que tem que ser".