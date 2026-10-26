Shantal organizou testamento ou pensar na própria morte - Reprodução de vídeo / Instagram

Shantal organizou testamento ou pensar na própria morteReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/10/2026 14:25

Shantal Verdelho , de 35 anos, preparou o testamento na madrugada desta segunda-feira (26) ao achar que fosse morrer, devido uma sudorese noturna. Através dos stories do Instagram, na manhã deste mesmo dia, a influenciadora digital relatou que costuma transpirar à noite, mas que dessa vez achou que era sintoma de alguma doença grave.

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"Toda noite eu tenho uma onda de calor. Beleza. E aí, sempre ficou de olho porque sudorese noturna, quando você transpira muito à noite, pode ser câncer. E aí, essa noite eu acordei molhada, juro. Aí eu falei: 'Gente, estou preocupada. Deve ser alguma coisa'. Olha que louca. [Falei]: 'Já vou organizar o meu testamento'. Isso era 4h da manhã. Passei das 4h da manhã até 6h organizando toda a minha morte", afirmou Shantal.

Mãe de Filippo, de 6 anos, Domenica, de 2, e Giuseppe, 1, fruto do casamento com Matheus Verdelho, a influenciadora chegou a planejar um vídeo que faria aos seguidores, após descobrir a suposta doença. "Eu ia vir aqui falar com vocês, quando já estivesse doente, para não julgar o Matheus quando ele estivesse com outra mulher. Que era um desejo meu que ele fosse feliz, que ele encontrasse outra pessoa", disse ela, que complementou:

"Ainda ia falar com vocês: 'Lógico, se a pessoa fosse legal. Se for uma mulher que não gosta dos meus filhos ou que não gosta da minha família... Porque a minha família vai ter que continuar convivendo com o Matheus e as crianças. Aí vocês causam com o ele e digam que eu não iria gostar'".

Shantal, ainda, pensou em fazer um registro para cada herdeiro antes da possível morte. "Preparei um vídeo mental para cada filho, dizendo o que eu achava deles. As coisas mais especiais que vivemos para eles verem sempre. Gente, juro, eu organizei literalmente tudo. [...] E aí, eu não consegui dormir direito essa noite", disse.



A influenciadora descartou a possibilidade e ser sintomas de menopausa ou perimenopausa. "Eu fiz exames, estou até para marcar o retorno na minha médica, e aparentemente não é. Aí não sei por que estou com sudorese noturna. Desde que o nosso amigo e a Preta [Gil] faleceram disso, eu fiquei obcecada nesse assunto. Então, na minha outra rede, é só isso que o meu algoritmo entrega. Aí acho que fiquei com isso na cabeça."



No entanto, Shantal voltou atrás, ao dizer que perimenopausa não pode ser detectada por exames. "Dá para saber da menopausa por exames de hormônio, mas da perimenopausa, que antecede a menopausa, não. São só os sintomas. Então, devo estar com isso", falou.



Além disso, relatou que está enfrentando problemas com acne no rosto. Ela, então, pesquisou em uma Inteligência Artificial, que informou que a espinha pode ser efeito colateral de corticoide. "Estou cheia de espinha [...] Eu não tenho espinha, nunca. Olha isso aqui."

