José de Abreu reúne filhos, mulher e netos em foto rara - Reprodução / Instagram

José de Abreu reúne filhos, mulher e netos em foto raraReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2026 17:10 | Atualizado 26/10/2026 17:11

Na imagem, José aparece ao lado da maquiadora Carol Junger, com quem é casado, e dos filhos Theo, Ana e Cristiano, frutos de seu relacionamento com a diretora teatral Nara Keiserman. A caçula, Bia, de 23 anos, filha do ator com a economista Andrea Pontual, também participou da reunião familiar.A presença de Bia, que é uma mulher trans e mora nos Estados Unidos, chamou atenção no registro. Discreta em relação à vida pessoal, a jovem construiu sua trajetória profissional na área de tecnologia e desenvolvimento de jogos eletrônicos.Bia estudou Jogos e Animação em Los Angeles, na Califórnia, e conquistou uma oportunidade de trabalho antes mesmo de concluir a formação. Ela foi contratada pela Sony-PlayStation quatro meses antes do fim do curso e fez parte da equipe responsável pelo desenvolvimento do jogo eletrônico "Concord".O ator já falou publicamente sobre a transição de gênero da filha em entrevistas anteriores. Na ocasião, José destacou que sempre ofereceu apoio à caçula e ressaltou a importância do acolhimento familiar durante o processo. Ele também abordou a necessidade de acompanhamento profissional e de respeito às escolhas de Bia.A relação entre pai e filha já foi assunto de declarações do artista, que defendeu o direito da jovem de construir a própria identidade e seguir seus planos pessoais e profissionais. O ator também ressaltou a importância de vê-la feliz com suas decisões.Atualmente, José de Abreu integra o elenco de uma novela da faixa das 19h da TV Globo. O artista também se prepara para estrear na série "Dom de Iludir", que chega à Netflix nesta quarta-feira (28). Com Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa no elenco, a trama acompanha uma colecionadora de arte que busca a cura para a doença misteriosa da filha e acaba vítima de um golpe.