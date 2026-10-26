Tati Machado está grávida, fruto do casamento com Bruno Monteiro - Reprodução / Instagram

Tati Machado está grávida, fruto do casamento com Bruno MonteiroReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2026 17:10

Na reta final da gravidez , Tati Machado mostrou nas redes sociais, na noite deste domingo (25), os preparativos para a chegada do filho, que se chamará Rafael. A apresentadora passou as roupinhas do neném e planejou os próximos passos da organização.

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"Aguardando a apuração e passando as roupinhas do neném", escreveu Tati, fazendo referência ao segundo turno que reelegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PL) à presidência da República. Em seguida, a apresentadora falou sobre os preparativos para o nascimento do bebê, enquanto estava ao lado dos cachorros de estimação:

"Por hoje terminamos todos os cueiros e fraldinhas. Faltam as toalhinhas e lençóis e foi! Uma delícia preparar tudo para a chegada do Rafael. Em breve vou mostrar o quartinho para vocês, prometo. Está a coisa mais linda do mundo."

No início do mês, Tati mostrou um pouco da rotina. A apresentadora compartilhou nas redes uma sequência de registros ao lado do marido e de pessoas com quem trabalha nos Estúdios Globo. Ela também apareceu em momentos descontraídos em casa, acompanhada dos pets.

O bebê é fruto do casamento da apresentadora com Bruno Monteiro. Em maio de 2025, Tati sofreu uma perda gestacional. O primeiro filho, Rael, morreu na 33ª semana de gravidez. Em participação no videocast "Mil e Uma TrETAS", ela contou que enfrentou sentimentos de culpa ao descobrir a nova gestação.

Sentimento de culta

Segundo Tati, a nova gravidez não havia sido planejada naquele momento. Ela contou que pretendia congelar embriões, mas engravidou durante o processo. A descoberta trouxe sentimentos conflitantes por causa da perda de Rael.

A apresentadora explicou que chegou a sentir que estava traindo a relação que tinha construído com o filho e que teve dificuldade para se permitir viver a nova gestação. "Uma culpa, uma traição daquela nossa relação e daquele luto que eu ainda estou vivendo", desabafou.



Durante a conversa, Tati também afirmou que continua vivendo o luto enquanto espera Rafael. Para ela, a maternidade começou ainda no primeiro teste positivo, mesmo com o pouco tempo que teve ao lado de Rael.



A apresentadora contou ainda que a nova gravidez é acompanhada de cuidados médicos rigorosos. Como não se sabe exatamente o que provocou a morte do primeiro filho, ela afirmou estar tomando medidas preventivas e acompanhando de perto a própria saúde.

"Preciso loucamente desse bebê fisicamente, mas é muito duro eu colocar toda essa pressão", disse Tati. Ela também falou sobre a mistura de sentimentos durante a espera por Rafael, com momentos de felicidade convivendo com a dor da perda.