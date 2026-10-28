Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa na série 'Dom de Iludir' - Marcos Serra Lima/Netflix

Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa na série 'Dom de Iludir' Marcos Serra Lima/Netflix

Publicado 28/10/2026 05:00



Uma doença misteriosa, um golpe, mortes e muitos segredos de família. Esses são alguns dos ingredientes de "Dom de Iludir", nova série brasileira da Netflix , que estreia nesta quarta-feira (28). Protagonizada por Marieta Severo, de 79 anos, Alice Wegmann, de 30 e Nanda Costa, de 40, a trama mistura suspense e melodrama em dez episódios repletos de reviravoltas que surpreenderam até as próprias atrizes.

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"No final do primeiro episódio, eu já pensei: 'E agora? Já revelaram isso? Para onde a história vai?' É isso que desperta a vontade de saber cada vez mais. São muitas surpresas, mistérios, ilusões e muita arte envolvida", adianta Nanda.



Ambientada no Rio de Janeiro, a história acompanha Lúcia Rossetti (Marieta), uma rica colecionadora de obras de arte que faz de tudo para encontrar a cura de uma doença desconhecida da filha, Maíra (Alice). Desesperada, ela procura Irina (Nanda), uma terapeuta espiritual. O encontro, porém, termina em um golpe que traz à tona mentiras, ressentimentos e conflitos entre duas famílias.



Para Alice, as surpresas começaram antes mesmo das gravações. A atriz conta que estava prestes a recusar o trabalho por causa do cansaço de uma novela, mas mudou de ideia ao conhecer a história apresentada pelo diretor Mauro Mendonça Filho. "O Mauro me contou a história no nosso primeiro encontro e fiquei chocada. Fiquei impressionada com o que ouvi e, quando li o roteiro, me surpreendi ainda mais", recorda.

Amor ou controle?

Um dos principais conflitos da produção é a relação entre Lúcia e Maíra. Apesar de acreditar que protege a filha, a personagem de Marieta exerce um controle excessivo sobre sua vida. A atriz, no entanto, evita classificá-la como vilã. "O nível de superproteção da Lúcia em relação à filha é enorme, mas, conforme a história avança, o público começa a entender de onde vem esse comportamento. Esse é o bonito dos personagens: você os julga e, pouco depois, muda de opinião", explica.

Mãe de Sílvia Buarque, de 57 anos, Helena Buarque, de 55, e Luísa Buarque, de 51, frutos do casamento com Chico Buarque, Marieta encontrou diferenças entre sua experiência com as filhas e as atitudes da personagem. "A Lúcia planeja demais, quer controlar a forma como a filha vive. Eu olho para as minhas filhas e me pergunto: 'Em que momento elas se tornaram seres humanos que admiro tanto?' Não faço a menor ideia", reflete.



Nanda também levou suas experiências pessoais para a construção de Irina. Mãe das gêmeas Kim e Tiê, de 5 anos, a atriz conta que a maternidade mudou sua percepção sobre os personagens que interpreta. "A maternidade realmente vira a gente de cabeça para baixo e muda completamente a vida. Eu já tinha interpretado muitas mães ao longo dos meus 20 anos de carreira, mas fiz poucas depois de me tornar mãe, e isso transforma tudo. Parece que nossos medos aumentam", afirma.



Na ficção, Irina vive sob a influência de um pai (José de Abreu) autoritário e tem dificuldades para exercer a maternidade. O encontro com Maíra, porém, faz com que ela questione as próprias escolhas e a relação com as filhas. "Quando a Irina encontra a Maíra, essa relação faz com que ela também olhe para o próprio vínculo com o pai. Entram a paixão, o amor, o medo, a vontade de ter uma vida diferente e a coragem para buscar isso", explica.



Embora ainda não seja mãe, Alice revela que a experiência também a fez refletir sobre o assunto. "Eu ainda não sou mãe, mas essa série me fez questionar a maternidade em muitos aspectos. Passei a pensar em que tipo de mãe não quero ser e que tipo gostaria de ser para os meus filhos", confessa.

Se na ficção as relações são marcadas por conflitos, nos bastidores o clima foi diferente. Alice não economiza elogios às companheiras de elenco, especialmente à veterana Marieta, que conquistou a admiração das colegas. "A Marieta tem algo de matriarca para todos nós. Sem querer e sem impor nada, ela acaba guiando um pouco o que acontece. Ela tem essa luz. Como a Nanda disse, é um farol", elogia Alice.



"Dom de Iludir" também reúne Felipe Camargo, Luciana Paes e Laila Garin. Apesar de a história ter sido planejada para uma única temporada, as protagonistas não escondem o desejo de dar continuidade à trama. Questionadas sobre a possibilidade de novos episódios, elas demonstraram entusiasmo com a ideia. "A série foi feita para uma temporada só, mas queremos mais. Agora, se a Netflix quiser, a gente quer", resumiram.