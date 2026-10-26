Celso Freitas anuncia aposentadoria após 56 anos de carreira na TVReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Celso Freitas, de 73 anos, anunciou que está se aposentando da televisão após 56 anos de carreira. O jornalista, que se tornou conhecido nacionalmente por apresentar o "Jornal Nacional" ao lado de Cid Moreira, encerra sua trajetória na TV após uma passagem pelo SBT News, onde comandava o principal telejornal do canal.
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Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, Celso explicou que a decisão está ligada ao desejo de dedicar mais tempo à vida pessoal.

“Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada. Eu sou extremamente grato por participar da estreia do canal. Aliás, inaugurei Globo News, Record News e agora o SBT News. De todos, guardo o tratamento especial de que fui merecedor e pela oportunidade de realizar um trabalho diferenciado do hard news”, afirmou.

Nas redes sociais, o jornalista também convidou o público a acompanhar sua última apresentação no telejornal, marcada para esta segunda-feira (26).

“Olha, hoje, 26 de outubro de 2026, eu convido você a assistir à minha última apresentação no Jornal do SBT News. Já fiz esses convites anteriormente, em várias edições, mas esta é a última, e eu conto com a sua audiência”, declarou.



Trajetória começou no rádio



Antes de se tornar um dos nomes conhecidos do telejornalismo brasileiro, Celso Freitas iniciou a carreira no rádio, no começo da década de 1970. Em 1973, chegou à Globo para apresentar um bloco local do "Jornal Nacional". Posteriormente, passou a integrar a edição nacional do noticiário, dividindo a bancada com Cid Moreira.

Na emissora, também fez parte da equipe do Fantástico e participou da cobertura de acontecimentos marcantes, como a morte do piloto Ayrton Senna e a conquista do tetracampeonato mundial pela Seleção Brasileira, em 1994.



Passagem pela Record e chegada ao SBT News



Em 2004, Celso Freitas deixou a Globo e iniciou uma nova etapa profissional na Record. Na emissora, apresentou o "Domingo Espetacular" e o "Jornal da Record", onde permaneceu até 2025.

Durante esse período, participou de coberturas internacionais, incluindo a passagem do furacão Katrina pelos Estados Unidos, em 2005, o tsunami na Indonésia, em 2006, e a eleição de Barack Obama à Presidência norte-americana, em 2008.

Mais recentemente, o jornalista passou a integrar a equipe do SBT News, canal em que apresentou o principal telejornal. A saída da televisão marca o encerramento de uma carreira de mais de cinco décadas no rádio e na TV.