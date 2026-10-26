Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgiram aos beijos em novos cliques - Reprodução / Instagram

Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgiram aos beijos em novos cliquesReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2026 19:44

Apaixonados! Shawn Mendes , de 28 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (26), um compilado de registros, inclusive com a namorada, Bruna Marquezine, de 31. O casal surgiu em clima de romance durante um passeio pelo campo.

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Na sequência de fotos, o cantor e a atriz foram clicados ao ar livre, aos beijos. A cachorrinha da brasileira, Chihiro, da raça Poodle Toy, também aproveitou o momento em meio a natureza. O artista, inclsuive, foi fotografado com a pet no colo. O canadense, ainda, apareceu tocando piano.

Nos comentários da publicação, internautas reagiram. "Os dois parecem um filme", escreveu uma fã. "O homem está muito apaixonado", opinou uma usuária do Instagram. "Casal lindo", elogiou um seguidor. "Por favor, convide-me para o casamento", pediu outra pessoa. "A 'skin' [versão] padrasto de pet é a sua favorita. Pode falar", brincou mais alguém.

A cadela foi adotada por Marquezine e o ex-namorado João Guilherme durante uma viagem ao Japão em junho de 2024. Na ocasião, o então casal também pegou a tutela do cãozinho Haku, que nasceu no mesmo dia que Chihiro. Discretos em relação à vida pessoal, os dois fizeram as primeiras parições públicas na mesma época. O namoro, no entanto, chegou ao fim em fevereiro de 2025. Apesar do fim da relação, mantiveram "guarda compartilhada" dos bichinhos.

Bruna assumiu publicamente o atual relacionamento com Shawn em agosto deste ano. Até então, os dois haviam mantido a mesma postura longe dos holofotes, apesar dos registros de encontros e momentos juntos. Antes de oficializarem o namoro, os dois foram vistos juntos em momentos descontraídos no Rio de Janeiro, incluindo passeios pela orla e idas à feira.

Saiba mais

Em setembro, Bruna compartilhou um registro romântico ao lado de Shawn durante a temporada dos dois em Milão, na Itália. Na publicação, a atriz e o cantor apareceram trocando um beijo e também em um momento de carinho, sorrindo um para o outro.

O registro publicado por Bruna é o primeiro em que os dois aparecem oficialmente como casal nas redes sociais. Eles assumiram o relacionamento em agosto de 2026, depois de meses de aparições conjuntas e registros que chamaram atenção dos fãs.



Mais cedo, Bruna e Shawn estiveram juntos no desfile da Gucci, realizado nesta sexta-feira durante a Semana de Moda de Milão. Os dois ocuparam lugares na primeira fila do evento, ao lado de nomes conhecidos do mundo da moda e do entretenimento.



Entre os convidados estavam Donatella Versace, a modelo e atriz Camila Morrone e Francesca Bellettini, executiva da Gucci na França.

