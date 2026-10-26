Simone Mendes atualiza estado de saúde após cirurgia nas coxas - Reprodução Instagram

Simone Mendes atualiza estado de saúde após cirurgia nas coxasReprodução Instagram

Publicado 26/10/2026 20:59

Simone Mendes usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para atualizar os fãs sobre sua recuperação após passar por uma cirurgia plástica nas coxas. A cantora, que eliminou 30 kg durante seu processo de emagrecimento, afirmou que está se sentindo melhor a cada dia, mas ainda precisa ficar afastada da rotina habitual.

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Em uma publicação, a artista mostrou as pernas enfaixadas e respondeu às perguntas dos seguidores sobre o período pós-operatório.



“Tudo bem, graças a Deus. Melhor a cada dia”, disse Simone ao falar sobre seu estado de saúde.



A cantora também contou que aproveitou a pausa na agenda para descansar. “Foi bom parar um pouquinho para descansar”, afirmou. Sem informar quando voltará aos compromissos profissionais, ela indicou que ainda precisará de mais tempo de recuperação.



“Ainda tenho um tempinho ‘de molho’ aqui”, brincou.

Simone passou por uma cruroplastia, procedimento conhecido como lifting de coxas. A cirurgia tem como objetivo remover o excesso de pele da região, podendo também contribuir para remodelar o contorno das pernas.



Rinomodelação

Recentemente, Simone Mendes também passou por um procedimento estético no nariz, uma rinomodelação. A cantora apareceu sem curativos em um vídeo publicado nas redes sociais e exibiu a região, que ainda passa pelo processo de recuperação.

Na gravação, Simone contou que estava prestes a limpar a casa enquanto ouvia “Suor Pingado”, música que gravou com o cantor Pablo, de 40 anos. O registro também chamou atenção para a mudança no formato do nariz, que já apresentava menos inchaço e uma ponta mais elevada.



A artista revelou o procedimento em 17 de setembro, depois que a nova aparência despertou especulações sobre uma possível rinoplastia. Na ocasião, Simone negou que tivesse feito uma cirurgia plástica e explicou que havia apenas ajustado a ponta do nariz, que a incomodava por ficar caída.