Pai de Lua Blanco agradeceu apoio após morte da filha, Lua Blanco - Reprodução / Instagram

Pai de Lua Blanco agradeceu apoio após morte da filha, Lua BlancoReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2026 20:56

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"Aqui agradeço de todo o meu coração quebrado, às milhares de mensagens de carinho e orações pela partida da minha, da nossa Lua (impossível responder a tantas). Me emociona muito e se torna um conforto ver o quão Amada foi minha filha, como ela tocou a tantos com um amor que, eu sei, era verdadeiro", iniciou o cantor, na legenda da publicação.

Por fim, retribuiu o afeto que a família recebeu diante da perda da eterna intérprete da personagem Roberta Messi na novela "Rebelde" (2011), da Record. "O apreço e respeito que ela tinha pela legião de fãs tão fiéis durante tantos anos, era lindo de se ver. A todas e todos vocês, agradeço do fundo, pela força e orações, e por terem sido alegria nos dias dela. Um beijo e abraço apertados de esperança! A Lua vive."

'Ela se foi em paz'

O anúncio da morte da atriz foi realizado pelos seus irmãos, na mesma rede social. "É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco", escreveram Pedro Sol, Ana Terra, Estrela, Daniel e Marisol em um comunicado conjunto.

Na mensagem, os familiares contaram que a atriz recebeu apoio de pessoas próximas durante o período em que esteve doente. "Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", afirmaram.



"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", acrescentaram. Ao final, os irmãos pediram respeito ao momento de luto e agradeceram pelo carinho recebido.

Desde o falecimento, a família costuma compartilhar homenagens nas redes. Irmão de Lua, Pedro Sol Blanco homenageou a cantora. Ele mostrou nova música, "Caminhada", que compôs em memória da atriz.

Velório

O velório de Lua ocorreu no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio, no dia seguinte. A cerimônia, restrita a pessoas próximas, aconteceu das 13h às 16h. Entre os presentes estavam os demais protagonistas do folhetim de sucesso da Record, Sophia, Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak e Micael Borges, assim como Beni Falcone, que também integrou o elenco da novela.

As atrizes Bia Arantes, Thalita Ribeiro, Leticia Colin, Malu Rodrigues, Maria Ribeiro; a ex-BBB Tathi Bione e o ator e Hugo Bonèmer também foram à cerimônia de despedida. Na noite deste mesmo dia, Arthur compartilhou um registro do reencontro com Chay, Mel, Micael e Sophia após o velório da ex-namorada e par romântico na novela.

