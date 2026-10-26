Flora Cruz relata dificuldades para reconhecer corpo após perder 50 kg - Reprodução Instagram

Flora Cruz relata dificuldades para reconhecer corpo após perder 50 kgReprodução Instagram

Publicado 26/10/2026 22:55

Flora Cruz, de 23 anos, abriu o jogo sobre os desafios que enfrenta após perder 50 quilos . Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora contou que ainda tem dificuldade para reconhecer as mudanças no próprio corpo e revelou como a flacidez afeta sua autoestima.

“Essas são as coisas que ninguém te conta sobre emagrecer. Não reconhecer o real emagrecimento, gente, é dolorido, porque todo mundo fala que emagreci muito, todo mundo fala que diminuí muito, que a minha barriga diminuiu, que meu braço diminuiu, que meu rosto está mais fino, só que eu ainda olho no espelho e não consigo achar isso tudo”, desabafou.



Filha do sambista Arlindo Cruz, Flora afirmou que os números comprovam a transformação, mas que sua percepção sobre a própria aparência ainda não acompanhou os resultados. Segundo ela, perdeu sete centímetros de cintura em um mês e, mesmo assim, continua tendo dificuldade para enxergar a diferença.



“As medidas estão aí dizendo. Em um mês, agora, eu perdi sete centímetros de cintura, e eu ainda não consigo acreditar realmente nisso. Toda vez que eu me olho no espelho, eu me acho ainda com 50 quilos a mais. Isso é coisa da nossa cabeça, por isso façam terapia”, aconselhou.





Influenciadora fala sobre roupas e comparação





Além das mudanças na autoimagem, Flora contou que renovar o guarda-roupa também se tornou um desafio durante o emagrecimento. Com a redução das medidas, peças que antes serviam deixaram de caber.



“Obviamente que você vai perder todas as suas roupas, inclusive suas calcinhas, e isso não é legal. Chega uma hora em que isso é um corre: você abre o seu armário, você abre o seu closet e não encontra nada para se vestir”, relatou.



A influenciadora também destacou o impacto da comparação com outras mulheres nas redes sociais. Para ela, acompanhar a transformação de outras pessoas pode dificultar a percepção do próprio progresso.



“A comparação é uma das partes mais difíceis. A gente sempre acompanha a rede social das blogueiras, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, quando, na verdade, a real é o que a gente vive no nosso dia a dia. Cada um tem um processo, cada um tem um biotipo, cada um tem um jeito e um objetivo também, e está tudo bem”, afirmou.





Flora Cruz pretende fazer cirurgias reparadoras





Outro aspecto abordado pela filha de Arlindo Cruz foi a flacidez após a perda de peso. Ela explicou que, apesar dos avanços na saúde e na autoestima, ainda enfrenta momentos de insegurança ao se olhar no espelho.



“Apesar de ser incrível emagrecer, e ter bons resultados, a flacidez existe, ela é real. E dentro de um corpo real que perdeu 50 quilos, é óbvio que vai ter flacidez, é óbvio que vão ter reparadoras, é óbvio que vai ter a busca da melhora”, declarou.



Flora revelou que pretende passar por cirurgias reparadoras e que tem investido na musculação para melhorar a aparência e a condição física.



“A saúde está chegando, a autoestima está chegando, e ainda tenho muitos momentos difíceis. Eu ainda me olho no espelho, encontro a flacidez e confesso que dá uma balançada na minha autoestima. Óbvio, estou buscando melhorar. Eu quero fazer reparadora, eu estou fazendo bastante musculação, mas é difícil”, concluiu.