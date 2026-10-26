Flora Cruz relata dificuldades para reconhecer corpo após perder 50 kgReprodução Instagram
Filha do sambista Arlindo Cruz, Flora afirmou que os números comprovam a transformação, mas que sua percepção sobre a própria aparência ainda não acompanhou os resultados. Segundo ela, perdeu sete centímetros de cintura em um mês e, mesmo assim, continua tendo dificuldade para enxergar a diferença.
“As medidas estão aí dizendo. Em um mês, agora, eu perdi sete centímetros de cintura, e eu ainda não consigo acreditar realmente nisso. Toda vez que eu me olho no espelho, eu me acho ainda com 50 quilos a mais. Isso é coisa da nossa cabeça, por isso façam terapia”, aconselhou.
Influenciadora fala sobre roupas e comparação
Além das mudanças na autoimagem, Flora contou que renovar o guarda-roupa também se tornou um desafio durante o emagrecimento. Com a redução das medidas, peças que antes serviam deixaram de caber.
“Obviamente que você vai perder todas as suas roupas, inclusive suas calcinhas, e isso não é legal. Chega uma hora em que isso é um corre: você abre o seu armário, você abre o seu closet e não encontra nada para se vestir”, relatou.
A influenciadora também destacou o impacto da comparação com outras mulheres nas redes sociais. Para ela, acompanhar a transformação de outras pessoas pode dificultar a percepção do próprio progresso.
“A comparação é uma das partes mais difíceis. A gente sempre acompanha a rede social das blogueiras, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, quando, na verdade, a real é o que a gente vive no nosso dia a dia. Cada um tem um processo, cada um tem um biotipo, cada um tem um jeito e um objetivo também, e está tudo bem”, afirmou.
Flora Cruz pretende fazer cirurgias reparadoras
Outro aspecto abordado pela filha de Arlindo Cruz foi a flacidez após a perda de peso. Ela explicou que, apesar dos avanços na saúde e na autoestima, ainda enfrenta momentos de insegurança ao se olhar no espelho.
“Apesar de ser incrível emagrecer, e ter bons resultados, a flacidez existe, ela é real. E dentro de um corpo real que perdeu 50 quilos, é óbvio que vai ter flacidez, é óbvio que vão ter reparadoras, é óbvio que vai ter a busca da melhora”, declarou.
Flora revelou que pretende passar por cirurgias reparadoras e que tem investido na musculação para melhorar a aparência e a condição física.
“A saúde está chegando, a autoestima está chegando, e ainda tenho muitos momentos difíceis. Eu ainda me olho no espelho, encontro a flacidez e confesso que dá uma balançada na minha autoestima. Óbvio, estou buscando melhorar. Eu quero fazer reparadora, eu estou fazendo bastante musculação, mas é difícil”, concluiu.
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