Lara Jucá negou ter sido amante de Wesley França - Reprodução/Instagram

Lara Jucá negou ter sido amante de Wesley FrançaReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2026 10:34

Lara Jucá se manifestou após ser apontada nas redes sociais como suposta amante de Wesley França . O nome da influenciadora veio à tona após Amanda Martins, ex-mulher do jogador, publicar uma série de vídeos expondo que descobriu várias traições, inclusive com garotas de programa.

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A declaração aconteceu depois que um perfil saiu em defesa da jovem. "Posso estar enganada, mas a Lara não tem perfil de amante nunca! Não sei da verdade do mundo, mas não é porque ela é sexy e solteira que se prestaria a esse papel de amante. Olha o nível dela, precisaria ficar com homem comprometido? Duvido", afirmou.

Na sequência, a influenciadora agradeceu o comentário e desmentiu qualquer envolvimento com o lateral-direito do AS Roma, da Itália. "Muito obrigada. O dia que eu me prestar a esse papel [de amante], pode me enterrar".

Já na madrugada desta terça-feira (27), Lara pediu respeito ao ser alvo de ataques. "Parem de me perturbar, fico na minha e não desrespeito ninguém, trabalho e faço minhas coisas sem incomodar um ser vivo sequer, então me deixem em paz. Já estou vivendo inferno astral o suficiente de pré-aniversário".

Separação

Amanda Martins anunciou o término do casamento com Wesley e expôs que descobriu as supostas infidelidades ao acessar o celular do atleta. Os dois oficializaram a união em maio do ano passado e são pais de Alice, de 1 ano.

"Ele não me traiu uma, não foram duas, não foram três vezes, foram várias. Também não foi com uma, não foram com duas, não foram com três meninas, foram com várias, inclusive com garotas de programa. Isso eu sei, não é por achismo ou desconfiança, é porque eu vi, eu tive acesso ao telefone dele. Tudo que ele fez, ele tirou foto, ele filmou, então eu passei para o meu telefone", relatou.

Segundo ela, o jogador negava as suspeitas e chegou a jurar pela filha que não havia cometido nenhuma infidelidade. Ela disse que deu oportunidades para que ele confessasse, mas não obteve resposta. "Eu dei várias oportunidades para ele de confessar o que ele tinha feito e ele não confessou. Ele continuou mentindo, até que chegou o momento que eu falei: 'Cara, tá aqui, você vai continuar mentindo?' E aí ele não teve mais o que fazer. Não pediu perdão, acha que tudo que fez foi normal".

Amanda revelou ainda que enfrentou dificuldades durante a gestação de Alice. "Na gravidez eu também fui traída e abandonada, mas eu nunca fui para a internet expor nada disso. Eu aceitei tudo calada, eu perdoei, eu tentei de fato ter uma família, ter um casamento sólido, mas não rolou e também não foi por culpa minha", contou.

Apesar das acusações, Amanda ressaltou que não pretende interferir na vida amorosa do ex-companheiro daqui para frente. Para ela, o problema foram as atitudes do jogador enquanto ainda estavam juntos. "O que ele fizer, é total um problema dele", finalizou.