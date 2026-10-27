Virginia elogia apartamento de Zé Felipe em Miami - Reprodução / Instagram

Virginia elogia apartamento de Zé Felipe em MiamiReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 12:35

"Quando seu ex-marido te empresta o apto dele em Miami", escreveu na legenda do vídeo. Para completar a publicação, Virginia escolheu um áudio de Carminha, personagem de Adriana Esteves na novela "Avenida Brasil" (2012). "Nossa! Tudo tão arrumadinho. É, até que a cachorra tem bom gosto", diz a fala usada pela influenciadora.No passeio pelo apartamento, ela exibiu a sala de estar, a área de jantar e a vista para uma praia da cidade. O imóvel também conta com uma área de lazer com piscina. Os registros chamaram a atenção não apenas pela estrutura do local, mas também pela relação entre Virginia e o sertanejo depois da separação.Nos comentários, parte dos seguidores voltou a torcer por uma reconciliação. "Voltem logo", pediu uma pessoa. "Se mudar de ex para atual, ninguém vai julgar", escreveu outra. Também houve quem elogiasse a escolha do cantor: "Amei! Ele realmente tem bom gosto". "Combina contigo", disse mais uma. "Incrédula com você fazendo meme", disse o amigo Álvaro Xaro. A mãe da influenciadora e os amigos Lucas Guedez, Duda Freire e Hebert Gomes comentaram emojis de risada.Apesar das mensagens, a publicação não indica que os dois tenham retomado o relacionamento. Virginia e Zé Felipe, que têm três filhos juntos, mantêm contato desde o fim do casamento, anunciado em maio de 2025. O empréstimo do apartamento foi recebido por admiradores como mais uma demonstração da boa convivência entre eles.Zé Felipe comprou o imóvel recentemente e já explicou que a aquisição não representa uma mudança definitiva para os Estados Unidos. Segundo o cantor, a ideia é dividir a rotina entre a residência em Goiânia, em Goiás, e o endereço em Miami.A viagem de Virginia também movimentou as redes sociais por outros motivos. Durante a passagem pela cidade americana, ela compartilhou registros de festas e baladas. Em uma das publicações, apareceu com notas de dólar na calcinha, cena que provocou críticas e comentários entre internautas.