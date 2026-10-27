Isabella Scherer mostra ataques direcionados a ela e seu filho, Bento - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer mostra ataques direcionados a ela e seu filho, BentoReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2026 12:39

Isabella Scherer , de 30 anos, compartilhou registros de mensagens que recebeu de uma seguidora, realizando ataques a ela e o filho Bento, de 4. A campeã do “MasterChef 2021” mostrou, em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (27), gravação de comentários deixados por internauta em postagens da chef de cozinha.

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Entre as falas, a seguidora criticou a aparência do filho da influenciadora, afirmando: “Nossa, que ridículo, o piá é ridículo”, “piá feio”, “feinho esse Bento” e “Misericórdia”; ela, ainda, se dirigiu ao caçula de Scherer, Tom, e disse, “Tomara que puxe a beleza da Mel”, irmã gêmea de Bento.



A internauta também fez comentários em torno de Isabella, se referindo à chef de cozinha como “chata”, e “horrível”, e dizendo que esta gosta de “passar vergonha”. Para além disso, ela falou sobre o corpo da influenciadora, que deu à luz há dois meses: “Nem eu que sou pobre fiquei com uma barriga dessas depois de alguns dias. Por favor”, escreveu.



Scherer divulgou os comentários da seguidora nos Stories de seu perfil no Instagram, e bloqueou a autora. “O que dá na cabeça de uma pessoa dessas? Filmei antes do block. Imagina ser amargurada a ponto de xingar uma criança? Esse karma aí deve ser pesadíssimo”, questionou.



A chef é casada com o modelo e surfista Rodrigo Calazans, de 41 anos, com o qual mantém um relacionamento desde 2020, e oficializou matrimônio em 2023. Ela é mãe de Bento e Mel, irmãos gêmeos, de 4, e de Tom, recém-nascido. Eles são frutos de união do casal.



Nascimento de Tom Entre as falas, a seguidora criticou a aparência do filho da influenciadora, afirmando: “Nossa, que ridículo, o piá é ridículo”, “piá feio”, “feinho esse Bento” e “Misericórdia”; ela, ainda, se dirigiu ao caçula de Scherer, Tom, e disse, “Tomara que puxe a beleza da Mel”, irmã gêmea de Bento.A internauta também fez comentários em torno de Isabella, se referindo à chef de cozinha como “chata”, e “horrível”, e dizendo que esta gosta de “passar vergonha”. Para além disso, ela falou sobre o corpo da influenciadora, que deu à luz há dois meses: “Nem eu que sou pobre fiquei com uma barriga dessas depois de alguns dias. Por favor”, escreveu.Scherer divulgou os comentários da seguidora nos Stories de seu perfil no Instagram, e bloqueou a autora. “O que dá na cabeça de uma pessoa dessas? Filmei antes do block. Imagina ser amargurada a ponto de xingar uma criança? Esse karma aí deve ser pesadíssimo”, questionou.A chef é casada com o modelo e surfista Rodrigo Calazans, de 41 anos, com o qual mantém um relacionamento desde 2020, e oficializou matrimônio em 2023. Ela é mãe de Bento e Mel, irmãos gêmeos, de 4, e de Tom, recém-nascido. Eles são frutos de união do casal.

O filho mais novo de Isabella Scherer teve o nascimento anunciado no dia 26 de agosto, por meio das redes sociais da influenciadora. Ela deu à luz ao bebê na Maternidade Pró Matre Paulista, em São Paulo. Na ocasião, a chef de cozinha divulgou imagens da família conhecendo o novo integrante, e do bebê sozinho.



Ela, ainda, realizou publicação agradecendo pelo apoio no trabalho de parto, “É impossível tentar resumir ou transformar tudo que vivemos em uma legenda… Enquanto não apareço pra contar sobre o dia que peguei meu filho, com minhas próprias mãos, do meio das minhas pernas, queria agradecer toda a equipe do doutor Wagner Hernandez por não me deixarem desistir do parto que eu tanto queria e, principalmente, o papai, Rodrigo Calazans, que esteve do meu lado o tempo todo, me fazendo acreditar na minha força quando eu já não acreditava mais. Não sabia que um parto poderia ser tão calmo, cuidadoso e transformador!”, disse.



Durante gestação, Isabella falou sobre maternidade e comentou acerca de mudanças de seu corpo na gravidez. Ela fez diversas postagens mostrando barriga durante os nove meses, e contou sobre espera do filho caçula.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa