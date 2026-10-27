Leandro Hassum e Danielle Winits voltam em 'Até Que a Sorte Nos Separe 4' - Reprodução

Leandro Hassum e Danielle Winits voltam em 'Até Que a Sorte Nos Separe 4'Reprodução

Publicado 27/10/2026 14:39

Na trama, Jane terá que lidar mais uma vez com as trapalhadas do marido, que enfrenta outra falência, mas insiste em manter as aparências de uma vida luxuosa. Sem dinheiro, Tino recorre a pequenos trabalhos para pagar as contas. A situação afeta o relacionamento dos dois, que chegam a considerar o divórcio.Tudo muda com a chegada de Yan (Chao Chen), um misterioso empresário de Taikong, país fictício criado para a história. Ele procura Tino para cumprir o último desejo do pai, que queria recompensar o brasileiro por ter contribuído para a prosperidade de sua família no passado.Diante da oportunidade de recuperar a estabilidade financeira, Jane decide assumir o controle das contas da família. Ela acompanha Tino em uma viagem a Taikong, mas o que parecia ser a solução para os problemas se transforma em uma confusão ainda maior. Sem querer, o protagonista desencadeia um vírus mortal e coloca o planeta em risco de uma nova crise econômica.O elenco também conta com Sienna Belle, que interpreta Vitória, filha do casal. Kiko Mascarenhas retorna ao papel de Amauri, melhor amigo de Tino, que atua como corretor e consultor financeiro. Apesar dos esforços, ele nem sempre consegue impedir as decisões desastrosas do protagonista.Carlos Takeshi, Tony Lee, Gabriela Igarashi, Marvin Long, Henry Fiuka e Raphael Monteiro também participam do longa.A franquia começou em 2012 e já levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. O retorno de Danielle marca o reencontro da atriz com a personagem que ajudou a apresentar ao público a história de Tino e sua família.Com direção de Roberto Santucci e roteiro de Paulo Cursino, o quarto filme tem gravações no Rio de Janeiro e cenas previstas em Hong Kong. A produção é da Gullane, em coprodução com a Buena Vista International e a Paris Entretenimento, com distribuição da Paris Filmes. A data de estreia ainda não foi divulgada.