Luísa Sonza em novos registros - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza em novos registros Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2026 16:06

Luísa Sonza , de 28 anos, abriu álbum de fotos em nova publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (27). A cantora compartilhou registros aproveitando o pôr do sol na praia e posando no cenário paradisíaco usando um biquíni preto básico. Em legenda, ela escreveu: “liga dizendo que adiou nosso fim”.

As imagens chamaram a atenção dos seguidores da artista, que elogiaram ela entre os comentários. Uma fã destacou a beleza da cantora, “aquela amiga que parece uma sereia de tão linda”; enquanto outra, realizou referência à música de Sonza, “Eu acordei entediada, quero um deslize juvenil”. Uma internauta chegou a brincar, “Muito obrigada por ter postado essas fotos, me motivou a fazer meus exercícios para ficar gostosa assim”, falou.



Alguns também exclamaram: “Linda”, “Gostosa”, “Maravilhosa”, “Musa” e “Te amo”. A postagem, ainda, recebeu múltiplas curtidas, ganhando like até mesmo da influenciadora Virginia Fonseca.



Luísa Sonza anuncia noivado



Recentemente, Luísa celebrou um momento especial em sua trajetória. Ela foi pedida em casamento pelo parceiro, o cirurgião Luís Ribeirinho, de 29 anos, com o qual mantém um namoro desde 2023. Ela anunciou a novidade em publicação nas redes sociais, no dia 21 de agosto. Na postagem, ela mostrou registros junto do companheiro e exibiu anel de noivado. Em legenda, se declarou ao português, "Sempre foi você. Sim, para sempre!", disse.



Amigos e seguidores apareceram nos comentários desejando felicidades ao casal. Lucas Rangel celebrou: "Ai, que lindos. Felicidades". Enquanto Camila Queiroz parabenizou a artista: “Que lindo! Parabéns”; e Larissa Manoela afirmou, “Que lindeza! Todo amor”. Virginia Fonseca também se pronunciou, "Que Deus abençoe, sempre". Até a artista internacional Demi Lovato comemorou o momento, escrevendo: “Congratulations” (parabéns, em português).



Em outra publicação, a cantora mostrou mais imagens do pedido, e descreveu esperança no amor: “Num mundo cheio de ódio, nunca desistir de amar é a verdadeira força”.



O casal se conheceu durante uma viagem de Luís ao Brasil, ainda em 2023, quando ele visitou as cidades de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Em passeio, ele assistiu a um show da cantora, e eles começaram a se aproximar. Luísa e o português assumiram o relacionamento em fevereiro de 2024.



O companheiro de Sonza, Luís Ribeirinho, nasceu no Porto, em Portugal, e hoje vive em Munique, na Alemanha. Ele atua na medicina, como cirurgião, e já trabalhou como modelo em seu país de origem, antes de ingressar na profissão.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa