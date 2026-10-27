Maíra Cardi celebrou aniversário da filha, Sophia, com festa luxuosa de três dias - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi celebrou aniversário da filha, Sophia, com festa luxuosa de três diasReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 16:18

Maíra Cardi celebrou o aniversário de 8 anos da filha, Sophia, com um festão luxuoso de três dias na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde a influenciadora digital e o marido, Thiago Nigro, compraram uma casa este ano. Twiggy Subtil Kutkiewicz, responsável pela organização do evento, compartilhou detalhes da comemoração nas redes sociais, nesta segunda-feira (26).

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O festão foi no tema "Fim de Semana de Spa e Beleza para Sophia", indicando que a celebração ocorreu sexta (23), sábado (24) e domingo (25). A decoração contou com tons pastéis nas cores lilás, verde, rosa e salmão.

A comemoração teve direito a ônibus personalizado, buffet exclusivo, equipe recreativa, mais de seis oficinas, sete atividades, cinema, picnic, lembrancinhas para os convidados e mais. Já o bolo, de andar, reuniu elementos de spa, como banheira, escova, frasco, roupão e mais.

Sophia fez aniversário no dia 18 de outubro e ganhou um almoço especial neste mesmo dia, na temática 'cavalos'. Maíra, que optou por deixar as redes, não compartilhou registros do momento. A herdeira é fruto do antigo casamento com o ator Arthur Aguiar. A empresária também é mãe de Eloáh, de 1 ano, do atual casamento com Nigro, e Lucas Cardi Aguiar, de 25, de uma relação antiga.

Saída das redes

Em novembro do ano passado, Maíra anunciou que apagaria a conta do Instagram definitivamente. Ela explicou que tomou essa decisão após conversar com o marido. Na ocasião, também disse que continuaria publicando sobre a sua vida no TikTok.



"Sou muito grata a todo o tempo que a gente passou juntos, tudo que aconteceu, onde eu cheguei, graças a vocês. Mas ontem, eu estava conversando com meu marido que a gente vai excluir a minha conta do Instagram para sempre. Eu já tentei sair, ficar um tempo sem, mas assim, de um modo geral, não me agrega", afirmou a influenciadora, na ocasião.

Ela disse que não trabalhava mais com a rede social e negava propostas de publicidade que chegavam. "Eu vou, obviamente, continuar trabalhando. Tenho toda a minha vida em off, meus mentorandos e mentorandas, e eu vou continuar trabalhando com elas, cuidando dessas mulheres maravilhosas, mas fora do Instagram."



A influenciadora, que tem 8,8 milhões de seguidores, destacou que não deletaria a conta de imediato, para se despedir do seu público aos poucos. Ao explicar o motivo da decisão, ela disse que o Instagram está "uma terra de ninguém, um negócio ácido, poluído". "Não me faz bem. Acho que vou me liberar quando eu excluir meu Instagram", opinou.

Maíra, no entanto, ainda não apagou a conta no Instagram. A última publicação dela nessa rede, inclusive, foi em julho deste ano. A influenciadora desativou a conta no TikTok em agosto.