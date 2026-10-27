Adriane Galisteu - Reprodução / Instagram

Adriane GalisteuReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 16:43

"Eu tenho as minhas implicâncias com peão que desiste. Eu acho que a desistência está ligada 100% à falta de saúde, na minha opinião. Todo o resto não vale. A gente está num programa que está no 18º ano, a gente já sabe como é. Para que entrar se está pensando em desistir?", declarou ao "Link Podcast".A apresentadora também falou sobre a diferença entre desistências e expulsões. Para ela, enquanto uma expulsão pode acontecer por falta de controle durante uma discussão, abandonar o confinamento envolve uma decisão consciente. Galisteu admitiu que ficou decepcionada com duas das saídas desta temporada."Eu acho muito esquisito desistir. A expulsão acaba acontecendo porque, no afã do momento, você não consegue se controlar. Agora, a desistência de caso pensado? Eu fiquei tristíssima com o Jottapê e fiquei tristíssima com o Gabriel. Fiquei mesmo!", afirmou.Apesar da crítica, Galisteu destacou que Jottapê tinha uma participação mais ativa nas estratégias do reality. Na avaliação dela, o cantor poderia ter contribuído mais para a disputa, enquanto os outros dois desistentes tiveram pouca atuação no jogo. "O Jônatas e o Gabriel não jogaram. O Jottapê era um articulador. Ele não sabia o que ia acontecer, tem muito jogo pela frente ainda", avaliou.Além das desistências, a comandante da atração comentou o comportamento dos participantes. Segundo ela, o elenco desta edição se envolve em conflitos, mas demonstra pouca disposição para brincar e levar algumas situações com leveza. "O que mexe comigo nesse elenco é que falta um pouco de humor. Porque causar, eles causam. Mas eles não conseguem se divertir. Eles levam tudo muito a sério", observou.Galisteu relacionou essa postura ao comportamento da sociedade fora do confinamento. Para ela, as diferenças de opinião se tornaram motivo de conflitos e dificultam até mesmo as brincadeiras. "O Brasil está vivendo isso neste momento. A gente está chato. Não é o reality show que está chato. O ser humano está chato. O brasileiro está chato. A gente não acha mais graça de quem pensa diferente da gente, a gente não respeita quem pensa diferente", concluiu.