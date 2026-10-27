Irmã de Bruna Biancardi dá à luz Filippo, seu primeiro filho - Reprodução / Instagram

Irmã de Bruna Biancardi dá à luz Filippo, seu primeiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 17:57

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"Ontem à noite corremos para o hospital, porque o Pippo deu sinais de que estava pronto pra nascer", contou Bruna nos Stories do Instagram. Ela mostrou a ida à maternidade com as filhas Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1, para acompanhar a chegada do sobrinho. "Nosso menininho chegou", celebrou.A novidade tem um significado especial para as irmãs, que dividiram parte da gestação. Bruna espera Mariah, sua terceira filha com Neymar, enquanto Bianca acaba de se tornar mãe pela primeira vez. Recentemente, a nutricionista, de 30 anos, falou sobre a coincidência e admitiu que a chegada de dois bebês à família pode mudar a rotina de todos."Nunca imaginei que ficaríamos grávidas juntas. Quando os bebês nascerem vai ser mais complexo, porque uma iria ajudar a outra, né, (risos) então será um pequeno caos, mas vai ser muito gostoso!", afirmou Bianca em uma caixinha de perguntas no Instagram.A nova mãe também contou como ela e Bruno chegaram ao nome Filippo. A escolha não foi imediata. O casal chegou a considerar outras opções e ouviu a opinião dos parentes antes de tomar a decisão. No fim, o nome escolhido ainda combinou com um detalhe do quarto do bebê."Eu queria Giuseppe, mas achei que seria difícil pronunciarem. Bruninho queria Filippo ou Nico (mas nós dois temos cachorros com esse nome kkkk). A família toda preferiu Filippo", explicou. "O quartinho do bebê é de cavalos e o nome dele significa 'amigo dos cavalos'. Achei que tinha tudo a ver e decidimos."O nascimento também aumenta a expectativa pela convivência de Filippo com as primas Mavie e Mel e, futuramente, com Mariah. Antes do parto, Bianca já imaginava como seria a relação do menino com as meninas da família e fez piada com a possibilidade de ele ter que se adaptar às brincadeiras delas. Ela também disse que pretende propor atividades que agradem tanto ao filho quanto às primas nos encontros em família, para que todos possam participar."Estou muito curiosa para ver como vai ser. Acho que o coitado vai ser dominado pelas mulheres e vai ter que entrar no fluxo (risos)", disse.