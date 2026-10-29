Mumuzinho gravou novo álbum no Parque Glória Maria - Divulgação

Mumuzinho gravou novo álbum no Parque Glória MariaDivulgação

Publicado 29/10/2026 05:00 | Atualizado 29/10/2026 13:10

Conhecido pelos sucessos "Eu Mereço Ser Feliz", "Fulminante", "Solteiro Apaixonado" e "Coração de Pedra", Mumuzinho lançou recentemente nas plataformas digitais a versão completa do audiovisual "Simples Assim (Ao Vivo)", com a direção musical de Prateado e direção de vídeo de Gabriel Vasconcelos. Gravado em março deste ano no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, o novo projeto celebra um encontro mais próximo entre o cantor e os fãs, além de exaltar as experiências mais básicas e comuns da vida.

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"Acho que o nome, por si só, já entrega muito da proposta desse álbum. A ideia é agradecer e celebrar a simplicidade da vida. Muitas vezes esperamos momentos grandiosos, mas a felicidade está, muitas vezes, nas coisas simples", diz o ex-técnico do programa "The Voice Brasil", do SBT.

O repertório, estruturado entre inéditas e releituras, aponta um equilíbrio entre o romantismo característico do cantor e a atmosfera festiva do pagode contemporâneo. "Todas as músicas desse projeto trazem essa energia vibrante, mas é claro que também estão lá algumas canções românticas, que não abro mão no meu repertório."

Entre as faixas inéditas estão "Skin de Solteira", "Te Amo de Qualquer Jeito", "Solteiro Apaixonado", "Linda e Consciente" e a faixa-foco do álbum. "Estou superanimado com a chegada do álbum todo, porque agora também têm novas músicas que eu gosto muito, como 'Amor de Ontem', faixa que vai puxar essa nova etapa do projeto", comenta.

O cantor lançou a primeira parte do álbum em maio deste ano, que trouxe ao todo 12 faixas, entre elas "Fechadão com o Amor", com mais de 15 milhões de reproduções nas plataformas digitais, mais de 20 mil criações no TikTok e mais de 5.7 milhões de visualizações no YouTube. Ao recordar a gravação do projeto, Mumuzinho vibra com a atmosfera mais intimista.

"Estava um dia lindo e ensolarado, e a galera cantou com vontade todas as músicas, até mesmo as inéditas. A proposta era fazer um show num lugar onde a gente pudesse ficar mais perto das pessoas, para que a nossa troca fosse mais próxima. O visual de lá e o pôr-do-sol deixaram o audiovisual ainda mais colorido."

O cantor ainda define a importância do público para a sua carreira como "total". "Sem meus fãs eu não chegaria até aqui. É por eles que eu corro esse país de ponta a ponta fazendo o que eu mais amo na vida. Hoje eu tenho uma equipe que administra a Central de Fãs Mumuzinho, que está sempre levando as novidades e promovendo encontros. Eu também estou sempre perto dos meus fãs, que são muito participativos. Amo essa troca e gosto de estar com eles sempre que posso", afirma.

Mais shows

O artista se apresentou na Arena Bangu, na Zona Oeste do Rio, poucos dias depois do lançamento do projeto. Cria de Realengo e Magalhães Bastos, bairros vizinhos do local onde ocorreu o show, Mumuzinho comemora o retorno às raízes. "É um sentimento muito bom. [...] É sempre bom estar do lado do meu povo. Esse projeto, que tem me dado muitas alegrias, é sobre isso."

No dia 18 de outubro, Mumuzinho também realizou uma apresentação no Terreirão do Samba, no Centro da Cidade Maravilhosa, em uma grande celebração pelo Dia do Comerciário. A festa gratuita, que também contou com show da dupla Maiara & Maraisa, homenageou os profissionais que são fundamentais para a economia do estado. Apesar do clima não tão favorável, o cantor comenta que o público estava animado e com o repertório afiado.

"Fizemos um show especial para a galera que rala no comércio, onde levei meus grandes sucessos, que levantaram a galera mesmo debaixo de chuva. O povo todo também já está com as músicas do 'Simples Assim' na ponta da língua. 'Fechadão com o Amor' já conquistou o público nos meus shows. Gosto muito de me apresentar nessas datas, como no Dia do Comerciário e no Dia do Trabalhador". conta o artista.

Primeira palestra

Para além da trajetória musical, Mumuzinho se aventurou em um novo desafio ao realizar a primeira palestra da carreira durante a Santos Digital Week, em São Paulo. "A essa altura do campeonato, todo mundo sabe que eu gosto de falar, né? [risos]. Foi muito bom levar um pouco da minha história de vida e trocar ideia com as pessoas. Falei sobre a minha trajetória, a criação da minha empresa, a MMZ Produções, a importância da liderança, da gestão e das conexões que a gente constrói pelo caminho. Também compartilhei com o público um pouco do que aprendi sobre processos ao longo dessa caminhada. Que seja a primeira de muitas."

Duas turnês

Em paralelo com "Simples Assim", Mumuzinho também está viajando o país com o projeto "Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos", onde se apresenta no dia 29 de novembro no Caminho das Árvores, em Salvador, Bahia. "Volto para o Rio em 20 de dezembro, na Ilha Itanhangá, na Barra da Tijuca, onde a gente vai encerrar a turnê", adianta.