Virginia Fonseca rebateu comentário de Silvia Abravanel sobre a criação dos filhos - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca rebateu comentário de Silvia Abravanel sobre a criação dos filhosReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 19:10

Virginia Fonseca , de 27 anos, utilizou os stories do Instagram, na noite desta terça-feira (27), para rebater um comentário feito por Silvia Abravanel sobre a criação dos filhos da influenciadora digital. Sem citar nomes, a dona da marca Wepink compartilhou um pronunciamento feito pela sua própria agência, retrucando às críticas.

fotogaleria

"É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. Nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar seus filhos", dizia o texto.

Virginia tomou a atitude após a filha de Silvio Santos (1930-2024) criticá-la a respeito de um vídeo que mostrou a influenciadora com dólares na calcinha, enquanto curtia uma festa. A loira é mãe de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 1. Os herdeiros são frutos do antigo casamento da empresária com José Felipe. O cantor é filho de Leonardo e Poliana Rocha.

Nos comentários de uma publicação, a apresentadora chegou a sugerir que Poliana ficasse com a guarda dos pequenos. "Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças porque a própria mãe dela é da mesma linhagem", mencionando a mãe de Virginia, Margareth Serrão.

Um internauta comentou: "Ela [Virginia] está irreconhecível". Silvia, então, respondeu, sem medir palavras: "Não mesmo! Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face. Mas já será tarde demais", escreveu ela.

Saiba mais

Mais cedo deste mesmo dia, Virginia surpreendeu os seguidores ao revelar que está hospedada no apartamento do ex-marido em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. A influenciadora, que terminou recentemente o relacionamento com Vinícius Júnior, aproveitou o empréstimo do imóvel para mostrar os cômodos nas redes e brincar com o gosto do cantor para decoração.

"Quando seu ex-marido te empresta o apto dele em Miami", escreveu na legenda do vídeo. Para completar a publicação, Virginia escolheu um áudio de Carminha, personagem de Adriana Esteves na novela "Avenida Brasil" (2012). "Nossa! Tudo tão arrumadinho. É, até que a cachorra tem bom gosto", diz a fala usada pela influenciadora.

No passeio pelo apartamento, ela exibiu a sala de estar, a área de jantar e a vista para uma praia da cidade. O imóvel também conta com uma área de lazer com piscina. Os registros chamaram a atenção não apenas pela estrutura do local, mas também pela relação entre Virginia e o sertanejo depois da separação.