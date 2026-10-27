Paolla Oliveira exibiu curvas com vestido justinho - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira exibiu curvas com vestido justinhoReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 20:11

Paolla Oliveira , de 44 anos, recebeu uma enxurrada de elogios ao compartilhar nas redes sociais, na noite desta terça-feira (27), um compilado de registros. A atriz e rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, do Grupo Especial, posou com um vestido justinho.

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O look - com transparência nos lugares certos e costas nuas - valorizou as curvas da artista. Cabelo solto com ondas, pulseiras, brincos e sandália complementaram o visual da intérprete de Heleninha no remake de "Vale Tudo" (2025), da TV Globo.

Paolla também divertiu os seguidores ao publicar uma sequência de memes. "O que eu tenho vontade de falar quando me perguntam como eu estou", expressou o texto que foi complementado com um vídeo antigo de Fernanda Montenegro durante uma entrevista que disse: "Uma esquizofrênica [risos] Eu acho até que é isso que me salva, você sabia?".

A atriz também compartilhou a frase "eu tô quieta no meu canto, então, não me cutuca", com a imagem de uma onça. O meme tem muitas referências. O trecho faz parte da nova música de Anitta, "Não Me Cutuca". O post ainda remete ao ditado popular "não cutuca a onça com vara curta".

Vale lembrar Paolla se fantasiou como o animal no Carnaval 2024, quando era rainha de bateria da Grande Rio. Esse, inclusive, foi o último ano da atriz na escola de Duque de Caxias. No desfile deste ano, Virginia Fonseca reinou à frente dos ritmistas do Mestre Fafá. No entanto, Anitta ocupou o mesmo posto para o Carnaval 2027. Recentemente, a atriz também foi coroada na Imperatriz.

Elogios

Internautas não pouparam elogios a atriz. "Você é simplesmente a mulher mais linda que existe", exaltou um fã. "Essa mulher exala poder e soberania", opinou uma seguidora. Meu Deus, eu não aguento tanta perfeição", comentou uma usuária do Instagram. "Eita mulher linda", disse outra pessoa. "Magnífica", expressou mais alguém.

Saiba mais

Na última quinta (21), Paolla mostrou registros da rotina. A atriz abriu álbum com fotos de momentos de descontração em seu dia a dia e recebeu elogios de internautas. Em legenda, ela escreveu: "Desses dias". Entre as imagens, ela apareceu aproveitando piscina com a família, fazendo brincadeiras de mímica, jogando tênis de mesa, e brincando com cachorro. Paolla também aparece vestindo traje de rainha de bateria. Conhecida por trajetória no Carnaval, ela irá desfilar no próximo ano pela Imperatriz Leopoldinense.

Na ocasião, os admiradores também reagiram aos registros. Uma seguidora destacou a alegria da artista nas imagens: "A felicidade no rosto dessa menina carnavalesca é gigante". Enquanto outra, falou sobre beleza da atriz: "Só não é mais perfeita porque é uma só! Eita coisa mais linda". Alguns, ainda, exclamaram: "Linda", “Maravilhosa" e "Fofa".