Lucas Guedes detonou Vinicius Jr - Reprodução/Instagram

Lucas Guedes detonou Vinicius JrReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2026 07:55

Lucas Guedez criticou Vinicius Jr. após saber que o jogador do Real Madrid deixou de segui-lo no Instagram. O influenciador revelou que ele é quem deveria ter se afastado por ter presenciado atitudes erradas do atleta durante o relacionamento com Virginia Fonseca

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"O cara apronta e faz um monte de coisa errada com a minha amiga, e eu pago o pato por nunca ter concordado com as cachorrices desse babaca que vem me dar unfollow. Que ódio que me dá quando alguém dá unfollow e deixa a pessoa seguindo como fã. Deu unfollow e me deixou seguindo ele como fã. Eu não sou seu fã! Nunca fui", disparou.

O influenciador comentou a revolta por Vinicius não tê-lo removido de sua lista de seguidores. "O cara é um vacilão! Aprontou todas e ainda quer sair como... Vai se catar e virar macho. Cansei! O que mais me irritou foi ele me dar unfollow e me deixar seguindo ele. Sai como se fosse fã e não sou. Estava quietinho na minha! Não mexe comigo. Estou com coisas entaladas há tanto tempo. Me segurei e estou segurando".

Lucas Guedez detona Vinicius Jr. após unfollow: 'Babaca' Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/Mvb8KMr4Da — Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2026

O romance

O término do namoro de Virginia Fonseca e Vinicius Jr. foi confirmado ao Dia em 11 de outubro, mas as especulações sobre a separação começaram após o perfil do Instagram "Daily do Garotinho" divulgar a notícia de que o ex-casal se desentendeu no dia 9 de outubro. Logo depois, ela embarcou para Miami, nos Estados Unidos, sem usar a aliança de compromisso

Já o envolvimento entre os dois teve início em setembro do ano passado quando ela esteve três vezes em Madri e ficou hospedada na mansão do jogador. No mês seguinte, conversas do atleta com uma modelo vazaram e a influenciadora terminou o affair. A ex-mulher de Zé Felipe deu uma nova chance ao romance após um pedido de desculpas do rapaz nas redes sociais.

"Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", disse o atleta na época.

A relação enfrentou uma crise em maio deste ano e a influenciadora comunicou o término do namoro. A separação durou pouco tempo. Em junho, Vinicius Jr. confirmou a reconciliação ao escrever um comentário apaixonado em uma publicação de Virginia Fonseca com registros das férias em Sardenha, na Itália, após a Copa do Mundo. "Te amo", declarou.