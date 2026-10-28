Lucas Guedes detonou Vinicius JrReprodução/Instagram
Lucas Guedez detona Vinicius Jr. após unfollow: 'Babaca' Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/Mvb8KMr4Da— Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2026
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