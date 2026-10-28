Mari Saad completou 30 semanas de gestaçãoReprodução/Instagram
Mari Saad comenta expectativa para nascimento do filho
Casada com Rômulo Arantes Neto, influenciadora ainda não revelou aos seguidores o nome e o sexo do bebê
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Luana Piovani volta a provocar Bruna Biancardi nas redes sobre Neymar
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Marieta Severo, Nanda Costa e Alice Wegmann expõem segredos de série
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Paolla Oliveira exibe curvas com vestido justinho e recebe elogios
'Você é simplesmente a mulher mais linda que existe', exaltou um fã, ao comentar na publicação da atriz, nesta terça-feira (27)
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