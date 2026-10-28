Mari Saad completou 30 semanas de gestação - Reprodução/Instagram

Mari Saad completou 30 semanas de gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2026 11:15

Mari Saad , de 31 anos, compartilhou uma série de fotos nesta quarta-feira (28) exibindo o barrigão de 30 semanas de gravidez. A influenciadora não escondeu a expectativa para a chegada do primeiro filho com Rômulo Arantes Neto, de 39.

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"Dos últimos dias. Curtindo as 30 semanas e aproveitando pra dar uma acelerada porque daqui a pouco a mama não faz ponte aérea mais e tem bastante coisa pra organizar pra chegada do bebê. Inclusive o chá. Como o tempo passa rápido, gente? Eu já tô com saudade desse barrigão!!!!!", escreveu na legenda.

No início de outubro, Mari contou que mantém o sexo e o nome do bebê em segredo porque planeja reunir os familiares para revelar a novidade. "A gente vai contar pra vocês nome e sexo já nesta semana. A gente já sabe o sexo, mas queria viver o momento com a família e poder contar pra todo mundo e fazer tudo direito, e eu não tive tempo de organizar muita coisa, mas já vou dividir", explicou.

A influenciadora também mencionou as transformações no corpo enquanto espera o herdeiro. "Eu estava tão tranquilinha, sem nada, agora tá pesando. Mais de quilo [o bebê] já, está crescendo. E a pélvis realmente aqui embaixo. Agora as coisas simples e fáceis, comuns do dia a dia, começam a ficar mais difíceis. Levantar, sentar, bebê chutando... Das 5h50 pra frente, ele escolhe o tempo em que eu vou acordar porque o bebê manda no corpo".

Outros movimentos foram citados pela mulher de Rômulo Arantes Neto. "É coisa básica. Às vezes você vai agachar para pegar alguma coisa, e é como se tivesse alguma coisa lá de dentro, 'da raiz', te puxando. E não menos importante, agora com algumas câimbras à noite. As contrações de treinamento, estou tendo a cada três ou quatro dias uma coisinha bem leve", completou.

Em meio aos projetos profissionais, Mari organiza os preparativos para a chegada do bebê e os cuidados durante o puerpério. "Tenho feito bastante essas respirações assim para ajudar principalmente no pós-parto, treinado bastante, cuidado. Já, já começa a fisioterapia pélvica... e como o peito pesa! Se eu pudesse eu ficava mais um tempão com a barriga, mas diminuiria o tamanho do peito", detalhou.

Mari Saad e Rômulo Arantes neto assumiram o namoro publicamente em março de 2022, durante o casamento da empresária Piny Montoro com o ator Bruno Franklin. O noivado veio em setembro de 2023. Poucos meses depois, eles oficializaram a união em uma cerimônia para mais de 200 convidados em Itacaré, no litoral da Bahia.