Luana Piovani voltou a mencionar Bruna Biancardi nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Luana Piovani voltou a mencionar Bruna Biancardi nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 28/10/2026 10:52



Luana Piovani voltou a mencionar Bruna Biancardi nas redes sociais nesta quarta-feira (28). A atriz compartilhou print da resposta irônica de Omar Monteiro, influenciador e empresário, direcionada a Neymar, que por sua vez também fez piada nos comentários da postagem de Richarlison, e marcou a influenciadora e companheira de Neymar, dias depois de as duas trocarem críticas públicas.

Na imagem, Neymar aparece comentando uma discussão envolvendo Richarlison. “Próxima vez leia o contrato, seu moleque”, escreveu o jogador. Em seguida, o influenciador Omar respondeu ao atacante e citou Bruna Marquezine, ex-namorada dele, e Shawn Mendes:



“Amanhã eu vou acordar cedinho só para pedalar por São Conrado e tirar uma foto da Bruna com o namorado dela e te mandar por inbox para estragar seu dia logo pela manhã”, escreveu. Luana publicou a resposta nos stories do Instagram e marcou Bruna.



Logo depois, Bruna rebateu: “Se preocupe com os seus filhos, que, por livre e espontânea vontade, resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja para falar das minhas filhas ou de mim. Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa (...) Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo para falar da vida dos outros”, escreveu.