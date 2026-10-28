Juliette e Kaique Cerveny oficializaram a união - Reprodução/Instagram

Juliette e Kaique Cerveny oficializaram a união Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2026 12:24

Juliette e Kaique Cerveny oficializaram a união em uma cerimônia intimista realizada no Lajedo de Pai Mateus, localizado no Cariri Paraibano, no dia 30 de setembro. A celebração restrita reuniu somente os pais e irmãos dos noivos, que compartilharam a novidade em publicação conjunta nas redes sociais na terça-feira (27).

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"Antes de subir ao altar… pedimos benção ao Lajedo e aos nossos", revelou a cantora.

O vestido de noiva foi desenhado pela estilista paraibana Rebeca Nepomuceno e era composto por franjas e babados irregulares. O destaque da peça é o valor sentimental: o modelo incorporou quadrados de crochê originais feitos à mão pela falecida avó de Juliette.

Já a cerimônia foi conduzido pelo artista Juzéh. A programação incluiu um passeio de motocicleta com os familiares antes do 'sim', além de uma recepção intimista com fogueira, comidas típicas e forró tradicional para apresentar as raízes nordestinas da cantora à família do noivo.

Segunda cerimônia

Uma nova celebração será realizada no dia 29 de outubro na Capela de Nossa Senhora das Graças, localizada no Instituto Ricardo Brennand, em Recife. A festa foi planejada para cerca de 300 convidados, sem a presença de imprensa ou crianças. Para a ocasião, a noiva usará três vestidos diferentes e o cardápio terá assinatura do chef Onildo Rocha.

O time de madrinhas e padrinhos contará com celebridades e amigos íntimos de Juliette e Kaique, entre eles Anitta, Bianca Andrade e Gil do Vigor. Os escolhidos receberam caixas exclusivas com monogramas baseados no alfabeto de Ariano Suassuna e uma escultura de cerâmica em formato de ovo, desenvolvida pela Oficina Francisco Brennand.

Casar não estava nos planos

Em recente participação no videocast "Cá Entre Nós", Juliette contou que nunca atrelou o sucesso a um relacionamento amoroso e afirmou ter sido surpreendida ao encontrar um companheiro com quem fez planos de construir uma família.

"É [sucesso] e surpresa também. Mas não é só isso: acho que você não precisa de um casamento para ter sucesso. É uma consequência disso. Pode acontecer ou não, mas isso não define o seu sucesso, mesmo. Seria feliz sem isso, mas meu caminho vai me levar até o altar. Se não, eu seria muito feliz e teria muito sucesso também", declarou.

A campeã do "BBB 21" explicou que conheceu o rapaz por meio das redes sociais antes do confinamento no reality show. "Falei: 'Quem é esse galego?'. Nem amava galego, mas ele era tão fortão... segui e ele me seguiu de volta. Logo depois, comecei a namorar, parei de falar com ele e ele comigo. Namorei e ele namorou, fui para o 'Big Brother' e, quando saí, falei: 'Deixa eu ver como está o meu Instagram'. E lá estava ele".