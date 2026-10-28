Luciano Huck encontra cobra em mansão no RioReprodução/Instagram
"Também veio uma turma que não foi convidada", brincou Huck ao publicar a imagem do réptil nos Stories do Instagram. Para completar a reação, ele acrescentou um gif de Homer Simpson, personagem da animação "Os Simpsons", aos gritos. A jiboia chamou a atenção pelo tamanho, mas a espécie não é peçonhenta.
As visitas começaram de forma mais tranquila. O primeiro animal a aparecer foi um tucano, que o apresentador flagrou na área verde da casa. Encantado com a presença da ave, ele escreveu: "Visita ilustre em casa". Pouco depois, um pequeno macaco surgiu em uma árvore e também ganhou espaço nas publicações.
Diante da sequência de encontros, o comandante do "Domingão com Huck" decidiu fazer outra brincadeira. "A Arca de Noé aportou por aqui hoje", comentou, em referência à história bíblica. A maior surpresa, porém, veio quando ele percebeu a cobra próxima à entrada do imóvel e registrou a presença do animal.
A casa, onde Huck vive com Angélica e os filhos, fica em uma região cercada por vegetação e tem vista para a Pedra da Gávea. A proximidade com a natureza ajuda a explicar a circulação de animais silvestres pelos arredores da propriedade. Os vídeos mostram parte desse cenário, que se tornou o assunto das publicações do apresentador.
Mansão no Rio de Janeiro
A mansão também tem diversas salas de estar e um espaço semelhante a uma galeria de arte. A propriedade já apareceu na televisão: foi um dos cenários de "50 e Tanto", atração do GNT apresentada por Angélica em comemoração aos seus 50 anos. Desta vez, porém, quem roubou a cena nos registros de Huck foram os visitantes da natureza, especialmente a jiboia que apareceu sem aviso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.