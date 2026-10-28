Luciano Huck encontra cobra em mansão no Rio - Reprodução/Instagram

Luciano Huck encontra cobra em mansão no RioReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2026 11:59

Luciano Huck teve uma visita inesperada em sua mansão no Joá, na Zona Sudoeste do Rio. O apresentador, de 55 anos, encontrou uma jiboia perto de uma das portas de vidro da residência, na terça-feira (27), e compartilhou o registro com os seguidores nas redes sociais. Antes de mostrar a cobra, ele já havia filmado outros animais que apareceram na propriedade.

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"Também veio uma turma que não foi convidada", brincou Huck ao publicar a imagem do réptil nos Stories do Instagram. Para completar a reação, ele acrescentou um gif de Homer Simpson, personagem da animação "Os Simpsons", aos gritos. A jiboia chamou a atenção pelo tamanho, mas a espécie não é peçonhenta.



As visitas começaram de forma mais tranquila. O primeiro animal a aparecer foi um tucano, que o apresentador flagrou na área verde da casa. Encantado com a presença da ave, ele escreveu: "Visita ilustre em casa". Pouco depois, um pequeno macaco surgiu em uma árvore e também ganhou espaço nas publicações.



Diante da sequência de encontros, o comandante do "Domingão com Huck" decidiu fazer outra brincadeira. "A Arca de Noé aportou por aqui hoje", comentou, em referência à história bíblica. A maior surpresa, porém, veio quando ele percebeu a cobra próxima à entrada do imóvel e registrou a presença do animal.



A casa, onde Huck vive com Angélica e os filhos, fica em uma região cercada por vegetação e tem vista para a Pedra da Gávea. A proximidade com a natureza ajuda a explicar a circulação de animais silvestres pelos arredores da propriedade. Os vídeos mostram parte desse cenário, que se tornou o assunto das publicações do apresentador. "Também veio uma turma que não foi convidada", brincou Huck ao publicar a imagem do réptil nos Stories do Instagram. Para completar a reação, ele acrescentou um gif de Homer Simpson, personagem da animação "Os Simpsons", aos gritos. A jiboia chamou a atenção pelo tamanho, mas a espécie não é peçonhenta.As visitas começaram de forma mais tranquila. O primeiro animal a aparecer foi um tucano, que o apresentador flagrou na área verde da casa. Encantado com a presença da ave, ele escreveu: "Visita ilustre em casa". Pouco depois, um pequeno macaco surgiu em uma árvore e também ganhou espaço nas publicações.Diante da sequência de encontros, o comandante do "Domingão com Huck" decidiu fazer outra brincadeira. "A Arca de Noé aportou por aqui hoje", comentou, em referência à história bíblica. A maior surpresa, porém, veio quando ele percebeu a cobra próxima à entrada do imóvel e registrou a presença do animal.A casa, onde Huck vive com Angélica e os filhos, fica em uma região cercada por vegetação e tem vista para a Pedra da Gávea. A proximidade com a natureza ajuda a explicar a circulação de animais silvestres pelos arredores da propriedade. Os vídeos mostram parte desse cenário, que se tornou o assunto das publicações do apresentador.

Mansão no Rio de Janeiro

A residência ocupa um terreno de aproximadamente 4.200 metros quadrados. Por causa da extensão da área, a família conta até com um carrinho de golfe para facilitar os deslocamentos dentro da propriedade. O imóvel reúne 16 quartos, dos quais seis são suítes, além de piscina, academia, cinema, capela e salão de jogos.



A mansão também tem diversas salas de estar e um espaço semelhante a uma galeria de arte. A propriedade já apareceu na televisão: foi um dos cenários de "50 e Tanto", atração do GNT apresentada por Angélica em comemoração aos seus 50 anos. Desta vez, porém, quem roubou a cena nos registros de Huck foram os visitantes da natureza, especialmente a jiboia que apareceu sem aviso.