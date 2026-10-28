Malévola reagiu ao anúncio de gravidez feito por Soso Careca e Mc Paiva - Reprodução / Instagram

Malévola reagiu ao anúncio de gravidez feito por Soso Careca e Mc PaivaReprodução / Instagram

Publicado 28/10/2026 13:40 | Atualizado 28/10/2026 15:05

Malévola reagiu ao anúncio de gravidez de Soso Careca , nome artístico de Sophia Florence, de 19 anos, e MC Paiva, de 24. No vídeo, ela desejou saúde ao bebê, mas questionou se o casal estaria preparado para a chegada da criança e criticou o histórico do funkeiro como pai.

Soso e Paiva anunciaram que esperam o primeiro filho juntos por meio de um ensaio fotográfico em um campo de flores. O casal assumiu o namoro em janeiro e decidiu revelar a gestação após os três primeiros meses. Na publicação, escreveram: “Três meses do mais puro amor”.



Desde setembro, seguidores já especulavam sobre uma possível gravidez da influenciadora. Os rumores ganharam força depois de uma declaração de amor feita por Paiva no dia 18 daquele mês, antes de o casal confirmar a novidade. No ensaio, eles também mostraram uma sequência de imagens de ultrassom e sapatinhos de bebê.

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Ao comentar a novidade, a influenciadora mencionou a idade de Soso e disse que a maternidade deve mudar completamente a rotina da jovem (19 anos). “Eu não acho que ela esteja acabando com a vida dela, mas ser mãe é uma responsabilidade enorme. (...) Desejo muita saúde para essa criança que não tem nada a ver com os nossos conflitos de adultos.”



Ela também afirmou esperar que Soso tenha uma rede de apoio e consiga seguir evoluindo profissionalmente. “Eu espero que ele tenha maturidade e seja um pai responsável, como ele não foi com os outros filhos. Porque uma coisa é anunciar na internet a gravidez, que é pai, mas outra coisa é quando as câmeras estão desligadas”, declarou.



A influenciadora também questionou se Soso estaria preparada para as mudanças da maternidade. Para isso, relembrou uma fala da jovem sobre não gostar de cozinhar no próprio apartamento por causa do cheiro que permanecia no ambiente e comparou a situação à nova rotina com um bebê.



“Ser mãe não é só anunciar na internet e fazer um ensaio de fotos. É muito mais que isso. São muitas responsabilidades. Será que eles tão prontos para isso? Ele eu já sei que não, mas ela eu espero que sim”, afirmou.



Apesar das críticas, ela disse que não pretende atacar o casal durante a gestação e pediu respeito à criança. Também desejou que Soso seja uma boa mãe e que tudo dê certo na nova fase.



No fim do vídeo, brincou com comentários de que poderia “amaldiçoar” o bebê. “Pelo amor de Deus, gente, a Malévola do filme é uma, eu sou outra. Eu abençoo essa criança”, encerrou.

O cantor é pai de dois filhos de relacionamentos anteriores. Lucas, fruto do relacionamento com Nicole Reis, e Gustavo, com Isabella Munhoz.

Malévola Alvez comenta gravidez de Soso Careca e Mc Paiva Crédito: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/ElckJv3nMu — Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2026

Entenda melhor o histórico de conflitos da influenciadora com o casal

Em julho desse ano, Soso e Malévola fizeram uma live para encerrar troca de acusações iniciada após a influenciadora criticar um salão de beleza e Soso sair em defesa do estabelecimento. Paiva entrou na discussão para defender a então namorada, enquanto declarações dele levaram Malévola a acusá-lo de transfobia. Depois do ocorrido, as duas influenciadoras resolveram se reconciliar com a justificativa de que as ofensas trocadas não foram entre elas.

Depois do acerto de contas entre as meninas, Paiva terminou o relacionamento e bloqueou a atual namorada. O cantor confirmou o término e disse ter se sentido desconsiderado depois de entrar no conflito para defender a influenciadora. Apesar disso, afirmou que não era contra o fim da rivalidade, mas gostaria de ter sido avisado antes.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa