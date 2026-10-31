Igor Cosso protagoniza monólogo escrito por Jack Holden - Divulgação / Moa Almeida

Igor Cosso protagoniza monólogo escrito por Jack HoldenDivulgação / Moa Almeida

Publicado 31/10/2026 05:00

Protagonizado e idealizado por Igor Cosso , o monólogo "CRUISE – minha última noite na Terra" está em cartaz no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Escrita pelo britânico Jack Holden, a montagem inédita no Brasil - que já foi encenada no Reino Unido, África do Sul, Austrália e México - celebra os anos 1980 e a música eletrônica da década, homenageando a geração de pessoas LGBTQIAPN+ que enfrentaram o terror e a ignorância durante o surgimento do vírus HIV.

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No espetáculo o ator interpreta Jack, um jovem voluntário de um serviço de apoio telefônico à comunidade que não sabe muito bem como lidar com as angústias e demandas que o público traz. Até que, numa noite, ele atende à ligação de Michael, veterano da crise do HIV.

Durante uma longa madrugada ao telefone, o jovem é transportado no tempo até o efervescente bairro do Soho, descobrindo as dores, os amores, as perdas e a euforia das pistas de dança de uma época em que o diagnóstico do HIV era encarado como uma sentença de morte e se jogar na música eletrônica era a salvação possível. A conversa com Michael provoca uma transformação definitiva na relação de Jack com sua própria sexualidade e com a comunidade LGBTQIAPN+.

"Quando li esse texto, fiquei muito apaixonado pela maneira como a história se desenvolve e celebra as gerações de pessoas LGBTQIAPN+ que vieram antes de mim. Fiquei encantado com a capacidade do autor de construir uma história eletrizante. Por mais que a trama se passe no Soho, em Londres, ela poderia muito bem acontecer aqui, em Copacabana, no Rio de Janeiro, ou na região da Rua Augusta, em São Paulo. É uma história universal, muito emocionante e eletrizante, que merece ser contada. Por ser um artista gay, sinto uma necessidade ainda maior de contar as nossas histórias, de celebrar quem eu sou e de dar visibilidade a uma comunidade que, de alguma forma, também represento", diz Igor.

O ator reafirma a importância de transmitir a história - baseada em histórias reais coletadas pelo autor britânico - ao público. "Essa é uma história recente. Ao contá-la nos palcos, reafirmamos a liberdade que temos hoje, valorizamos os tratamentos gratuitos oferecidos pelo SUS no Brasil, a prevenção e, principalmente, celebramos as gerações mais velhas de pessoas LGBTQIAPN+ que viveram esse período tão sombrio e que hoje precisam ser celebradas. Para mim, 'CRUISE' é uma grande homenagem a toda a comunidade que veio antes de mim."

O artista recorda a preparação para o monólogo. "Intensa. Foram meses de trabalho com meu diretor, Orlando Caldeira, e com minha assistente de direção, Olivia Cruz, na sala de ensaio. Tivemos muitas horas de ensaio por dia. Venho estudando esse texto há quatro meses e não vou mentir: é o maior desafio da minha vida. Toda vez que vou fazer essa peça, vejo um Monte Everest à minha frente, que preciso escalar até o fim. Mas, ao mesmo tempo, escalar esse monte é o que me faz mais feliz na vida", revela Igor, que não poupa elogios à direção.

"A parceria com o Orlando foi incrível. Desde o início, tivemos muito diálogo sobre nossas visões a respeito do texto. Ele é um diretor muito sensível e atento, e eu sabia, o tempo inteiro, que ele tiraria o melhor de mim e do texto. Junto com a assistente de direção, Olivia Cruz, o Orlando me fez enxergar a alma e o estado emocional de cada personagem — e são vários! Ele também conseguiu abrasileirar a peça para que ela alcançasse um número ainda maior de pessoas por aqui. Sou eternamente grato ao trabalho do Orlando, que foi impecável", comenta.

Igor não esconde a empolgação para a temporada na capital paulista, que estreia em 7 de novembro. "Estou muito animado para fazer São Paulo! Em 2024, fiquei oito meses em cartaz com um espetáculo chamado 'Ainda Dá Tempo' e sei que o público paulista frequenta muito o teatro. É um público atento, que, quando gosta de uma peça, volta e espalha a notícia. O espetáculo cresce muito com o boca a boca", afirma ele, que complementa: "E, sim, no ano que vem, com certeza vamos levar 'CRUISE' a algumas cidades. Belo Horizonte [em Minas Gerais] e Salvador [na Bahia] já estão na mira."

Novelas

O artista também integrou o elenco das novelas "Malhação" (2011), "Amor Eterno Amor" (2012) e "Salve-se Quem Puder" (2020), da TV Globo. O artista, inclusive, avalia o último papel nas telinhas, quando interpretou o personagem Gael no folhetim "Mania de Você" (2024), da mesma emissora.

"Foi muito especial para mim, particularmente porque meu personagem, Gael, começou muito pequeno e, ao longo da trama, foi ganhando cada vez mais relevância, a ponto de terminar a novela no último capítulo, com o casamento de Gael e Fátima, interpretada pela grande Mariana Santos", destaca.



"Para mim, Gael foi uma afirmação, uma forma de mostrar a mim mesmo que sou capaz de interpretar personagens grandes na televisão. Eu adoro fazer novela, estar todos os dias com a equipe no set, construindo personagens e contando histórias. É isso que me faz sentir realizado como ator. Fui muito feliz fazendo 'Mania de Você'", completa.

Cosso pretende retornar às telinhas, inclusive com um papel desafiador. "Tenho muita vontade de voltar às novelas. Quero muito fazer um vilão ou interpretar algum personagem bem louco, completamente diferente desse rótulo de bom moço que me é atribuído. Quero me desafiar, explorar outras facetas como ator e surpreender o público com algo que ele ainda não esteja acostumado a ver em mim", conta.

Vida pessoal

Igor também vive um momento importante na vida pessoal. Em junho deste ano, ele se casou com Heron Leal, coreógrafo do "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo, em uma cerimônia no Rio. O artista relembra o "grande dia" e os preparativos até subir ao altar.

"Foi um sonho! A gente entendeu que um casamento não dura apenas um dia. São meses de preparação e percebemos que esse processo já faz parte do próprio casamento. Aproveitamos cada fase e celebramos com nossas famílias e amigos em uma festa inesquecível, que ainda está muito presente na nossa memória. A escolha de nos casarmos foi justamente uma forma de afirmar o nosso amor diante de todas as pessoas que amamos, além de celebrar a nossa vontade de continuar vivendo esse amor e construindo a nossa família", reforça.

Serviço

CRUISE – minha última noite na Terra

Até 2 de novembro

Horário: sábados, domingos e segundas, às 20h

Loca: Teatro Glaucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/nº — Copacabana

Classificação: 18 anos

Ingresso: R$35 (meia-entrada)