Virginia Fonseca posou na sacada do aparamento de Zé Felipe nos EUA - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca posou na sacada do aparamento de Zé Felipe nos EUAReprodução / Instagram

Publicado 28/10/2026 17:02

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De biquíni, a empresária foi clicada enquanto admirava a vista da sacada, aproveitando o dia ensolarado. A dona da marca Wepink exibiu o bumbum durinho. Mais cedo neste mesmo dia, a loira mostrou que praticou exercícios em uma academia. A influenciadora viajou acompanhada dos amigos, Duda Freire e Hebert Gomes.

Os seguidores não pouparam comentários exaltando a beleza da empresária. "O bumbum dos sonhos", disse uma internauta. "Perfeita, maravilhosa e linda", opinou uma usuária das redes sociais. "Diva perfeita", expressou outra pessoa. "Belíssima", elogiou mais alguém.

Nesta terça (27), Virginia surpreendeu os fãs ao revelar que estava no apartamento do ex-marido. A influenciadora, que terminou recentemente o relacionamento com Vinícius Júnior, aproveitou o empréstimo do imóvel para mostrar os cômodos nas redes sociais e brincar com o gosto do cantor para decoração.

"Quando seu ex-marido te empresta o apto dele em Miami", escreveu na legenda do vídeo. Para completar a publicação, Virginia escolheu um áudio de Carminha, personagem de Adriana Esteves na novela "Avenida Brasil" (2012). "Nossa! Tudo tão arrumadinho. É, até que a cachorra tem bom gosto", dizia a fala dublada pela influenciadora.

No passeio pelo apartamento, ela exibiu a sala de estar, a área de jantar e a vista para uma praia da cidade. O imóvel também conta com uma área de lazer com piscina. Os registros chamaram a atenção não apenas pela estrutura do local, mas também pela relação entre Virginia e o sertanejo depois da separação. Os dois colocaram um ponto final no casamento em maio do ano passado. O ex-casal é pai de Maria Alice, de 5 anos, de Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 1.

Zé Felipe comprou o imóvel recentemente e já explicou que a aquisição não representa uma mudança definitiva para os Estados Unidos. Segundo o cantor, a ideia é dividir a rotina entre a residência em Goiânia, em Goiás, e o endereço em Miami.

A viagem de Virginia também movimentou as redes por outros motivos. Durante a passagem pela cidade americana, ela compartilhou registros de festas e baladas. Em uma das publicações, apareceu com notas de dólar na calcinha, cena que dividiu opiniões.

Silvia Abravanel, inclusive, detonou a influenciadora nos comentários de uma publicação, sugerindo que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, ficasse com a guarda dos netos. "Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças porque a própria mãe dela é da mesma linhagem", mencionando a mãe de Virginia, Margareth Serrão.

Um internauta comentou: "Ela [Virginia] está irreconhecível". Silvia, então, respondeu, sem medir palavras: "Não mesmo! Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face. Mas já será tarde demais", escreveu ela.

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou um pronunciamento feito pela sua agência, sem citar nomes. "É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. Nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar seus filhos."