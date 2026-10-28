Daniel planeja viagem de bicicleta pela Noruega com a mulher - Reprodução Instagram

Daniel planeja viagem de bicicleta pela Noruega com a mulherReprodução Instagram

Publicado 28/10/2026 18:09

O cantor Daniel já está planejando uma nova aventura sobre duas rodas. Depois de percorrer mais de 300 quilômetros de bicicleta durante uma peregrinação até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, ele pretende viajar para a Noruega com a mulher , Aline de Pádua, para um roteiro de seis dias de pedal. O casal, que está junto há quase 30 anos, já explorou outros destinos internacionais sobre bicicletas.

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Em entrevista ao gshow durante o programa Angélica Ao Vivo, na quinta-feira (22), o artista contou que pretende realizar a viagem no próximo ano. A escolha do destino, no entanto, exige planejamento por causa das condições climáticas.



“Estamos pretendendo ir para a Noruega. Mas é um pouco mais complexo por causa do clima. Acho que vai ser fascinante!”, afirmou. Em entrevista ao gshow durante o programa Angélica Ao Vivo, na quinta-feira (22), o artista contou que pretende realizar a viagem no próximo ano. A escolha do destino, no entanto, exige planejamento por causa das condições climáticas.“Estamos pretendendo ir para a Noruega. Mas é um pouco mais complexo por causa do clima. Acho que vai ser fascinante!”, afirmou.





Daniel já pedalou pela Grécia, Turquia e Argentina





A bicicleta se tornou uma das principais atividades físicas do cantor, que também pratica tênis, beach tennis e futebol. Antes da peregrinação até Aparecida, Daniel e Aline estiveram na Grécia. No ano passado, o casal passou seis dias pedalando pela Turquia.



“Antes de ir para o Caminho da Fé (a peregrinação até o santuário de Nossa Senhora Aparecida), visitamos a Grécia. No ano passado, eu fui para a Turquia, onde a gente fez seis dias de pedal. Depois, aproveitamos para conhecer um pouco os lugares, apesar de que a bicicleta já nos oferece essa oportunidade”, contou ao gshow.



O sertanejo também já participou de duas meias-maratonas no exterior, em Madri, na Espanha, e em Mendoza, na Argentina. Nas duas provas, completou o percurso em aproximadamente duas horas e cinco minutos, mas ressaltou que não tem como objetivo competir por tempo.



“Na verdade, eu não corro por tempo, corro por prazer”, explicou.



Daniel também chegou a manter um time de futebol, o Daniel Futebol Clube, pelo qual disputou 163 partidas em diferentes regiões do Brasil. Com o passar do tempo, encontrou no ciclismo uma maneira de se exercitar com menor risco de lesões.



“Acredito que a bicicleta é uma das maneiras que encontrei para evitar uma lesão. Ela te oferece isso, além da oportunidade de presenciar lugares especiais em contato com a natureza. Amo esporte”, declarou.





Cantor busca equilíbrio na alimentação





Para manter a disposição nas atividades físicas e nas viagens, Daniel e Aline procuram se exercitar diariamente. A mulher do cantor também ajuda a cuidar da alimentação do casal. Ele admite que gosta de doces, mas tenta compensar os excessos com escolhas mais equilibradas.



“Não tem como a gente deixar de lado essa questão do corpo. A minha academia é primordial para mim. Eu procuro comer bem, coisas saudáveis, mas tenho um trunfo dentro de casa, que é minha esposa. Ela tem um entendimento do que é bom e do que não é”, disse.



O cantor acrescentou que não abre mão completamente dos alimentos de que gosta, mas procura ter consciência dos hábitos que contribuem para a saúde.



“Quando eu extrapolo, por exemplo, quando como doce, que é uma coisa que eu gosto mesmo, no outro dia eu doso. Tudo que é excesso não faz bem. Estar ciente do que é importante para a saúde é primordial”, concluiu.