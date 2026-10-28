Sheron Menezzes celebra aniversário de 9 anos do filhoReprodução Instagram
“Um dia todinho do jeito que ele ama”, escreveu Sheron na legenda da publicação.
Benjamin é fruto do relacionamento da artista com o empresário e lutador Saulo Bernard, de 43 anos. Nas imagens compartilhadas no Instagram, o menino aparece aproveitando a festa ao lado de familiares e amigos próximos.
A publicação recebeu mensagens de carinho dos seguidores, que também aproveitaram para parabenizar o aniversariante. “Que festa linda, parabéns para ele”, comentou uma internauta. “Família maravilhosa”, escreveu outra. Uma terceira destacou o crescimento do menino: “Como ele cresceu, já está um moço, parabéns”.
Sheron reúne cerca de 5,1 milhões de seguidores na plataforma, onde costuma compartilhar momentos da rotina e da vida familiar.
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