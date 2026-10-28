Sheron Menezzes celebra aniversário de 9 anos do filho - Reprodução Instagram

Sheron Menezzes celebra aniversário de 9 anos do filhoReprodução Instagram

Publicado 28/10/2026 21:57

Sheron Menezzes , de 42 anos, compartilhou com os seguidores momentos da festa de aniversário de 9 anos do filho, Benjamin. A atriz publicou registros da comemoração nas redes sociais e contou que preparou uma celebração de acordo com as preferências do menino.

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“Um dia todinho do jeito que ele ama”, escreveu Sheron na legenda da publicação.



Benjamin é fruto do relacionamento da artista com o empresário e lutador Saulo Bernard, de 43 anos. Nas imagens compartilhadas no Instagram, o menino aparece aproveitando a festa ao lado de familiares e amigos próximos.



A publicação recebeu mensagens de carinho dos seguidores, que também aproveitaram para parabenizar o aniversariante. “Que festa linda, parabéns para ele”, comentou uma internauta. “Família maravilhosa”, escreveu outra. Uma terceira destacou o crescimento do menino: “Como ele cresceu, já está um moço, parabéns”.



Sheron reúne cerca de 5,1 milhões de seguidores na plataforma, onde costuma compartilhar momentos da rotina e da vida familiar.