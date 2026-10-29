Victória Miranda espera o primeiro filho com Luan Pereira - Reprodução/Instagram

Victória Miranda espera o primeiro filho com Luan PereiraReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 08:59 | Atualizado 29/10/2026 10:16

Victória Miranda usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (29) para comunicar que espera um filho com Luan Pereira. Antes disso, o revelou a novidade em primeira mão durante a gravação do novo DVD do sertanejo, realizada na Vila Country, em São Paulo.

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"Que privilégio viver o que um dia foi oração. Deus nos confiou o presente mais lindo, um pedacinho do nosso amor que já transformou nossas vidas para sempre. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", escreveu na legenda.

A influenciadora comentou a felicidade com a primeira gravidez. "Você ainda nem chegou aos nossos braços, mas já ocupa o lugar mais bonito dos nossos corações. Nosso maior presente está a caminho, e com ele nasce uma nova versão de nós".

A notícia foi celebrada por amigos famosos do casal. "Deus abençoe vocês!", comentou Ana Castela. "Meus nenéns vão ter bebê", brincou Manu Bahtidão. "Tão lindos!!!! Que venha com muita saúde... felicidades", desejou Antonela Braga. "Que benção, meu irmão!! Que Deus abençoe sempre", disse Alvaro.

Os rumores do affair entre a Victória e Luan iniciaram em agosto de 2025. Dois meses depois, o casal viajou para o Chile, oficializando para os seguidores o romance. Eles ficaram noivos em dezembro de 2025, durante um pedido de casamento intimista, e já dividiam a mesma casa em Londrina, no Paraná.

Em julho, o casal comunicou o término do relacionamento. Os dois confirmaram a reconciliação durante viagem para Jericoacoara, no Ceará, no mesmo mês. Na ocasião, a influenciadora apareceu no fundo de um vídeo enquanto o artista cantava.

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O novo DVD de Luan Pereira, intitulado "Eu Te Amo Rodeio", traz 16 faixas inéditas e marca uma virada na carreira do artista. Conhecido como um dos expoentes do "agronejo", o cantor aposta em uma sonoridade mais romântica e próxima do sertanejo tradicional. O projeto reuniu participações de Murilo Huff, Panda, Mariana Fagundes, Diego & Victor Hugo, Filho do Piseiro e Heitor Santos.

Entre as músicas presentes no repertório do audiovisual estão "Predestinado", "Horse", "Lugar pra Voltar", "Peguei minha ex" e "Brinquedo". Para a abertura do show, Luan subiu ao palco vestindo uma jaqueta de couro preta ornada com franjas e aplicações em strass, ele completou o figurino com uma fivela e o clássico chapéu country.