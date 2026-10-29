Rayane Figliuzzi posou com Belo em festa de aniversário - Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi posou com Belo em festa de aniversário Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 10:33

Rayane Figliuzzi compartilhou uma série de registros da comemoração do aniversário de 29 anos e chamou atenção ao surgir junto de Belo em meio aos rumores de crise no relacionamento. Nas imagens, a influenciadora também apareceu com o filho, Zion, 4 anos, fruto de uma relação anterior.

Leia mais: Rayane Figliuzzi relembra início do relacionamento com Belo

Leia mais: Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir Belo

fotogaleria

A festa ocorreu na mansão onde o casal reside, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona Sudoeste do Rio. O evento mesa de doces personalizada e reuniu somente familiares e amigos mais próximos.

A ex-integrante de "A Fazenda 17", da Record", se manifestou no fim de semana sobre os rumores envolvendo o romance com o artista. "Tenho me sentido profundamente desrespeitada como mãe, como mulher, de todas as maneiras. E me pergunto: até que ponto vale tudo por um like? Até onde querem me levar? Por trás de cada manchete existe uma pessoa, uma família, uma criança", escreveu.

Ela também acusou parte da mídia de inventar fatos e distorcer informações. "É muito triste ver a irresponsabilidade de parte da imprensa, que cria histórias, distorce fatos e publica mentiras sobre a minha vida sem nenhum cuidado com as consequências. Jornalismo deveria ser compromisso com a verdade, não com cliques. [...] Quero deixar uma coisa muito clara: nenhuma decisão foi tomada. Quando eu tiver algo a dizer, serei eu a vir aqui contar para vocês, como sempre fiz. Não acreditem em tudo o que leem por aí".

Na semana passada, Rayane, deixou de seguir o então namorado no Instagram e publicou uma mensagem sobre mudanças de planos. Na ocasião, informações divulgadas pelo Portal Leo Dias apontavam que ela havia confirmado que o romance estaria estremecido e que os dois consideravam uma possível separação.

Segundo o relato atribuído à influenciadora, a crise teria começado após ela encontrar Belo conversando por FaceTime com outra mulher dentro de um carro. Rayane teria pedido para ver o celular do cantor, mas ele não teria permitido.

Nicole Fagundes, ex-assessora de Rayane e apontada como integrante de um suposto trisal com o casal, negou participação no episódio. Após deixar de seguir Belo nas redes sociais, Rayane voltou a segui-lo no dia seguinte.