Rayane Figliuzzi posou com Belo em festa de aniversário Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi posa com Belo em meio à crise no namoro
Cantor marcou presença na festa organizada para comemorar aniversário de 29 anos da influenciadora
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Ex-participantes do 'BBB 26' apareceram juntas na gravação da tradicional mensagem de fim de ano da emissora, publicada nesta quinta-feira (29)
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Ex-modelo participou do podcast de Karina Bacci, nesta quarta-feira (28), e voltou a falar sobre o momento difícil do casamento
Juliette e Kaique Cerveny fazem segunda cerimônia de casamento
Cantora e atleta reuniram familiares e amigos em celebração no Recife, após festa intimista realizada em setembro, na Paraíba
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