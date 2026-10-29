Gabriel Medina compartilhou publicação que chama Neymar de 'aposentado'Reprodução / Instagram
A discussão que deu início às críticas da web a Neymar começou na terça-feira (27), quando Richarlison ironizou a ida de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos. “Então não tem ninguém na ilha, né?”, brincou o atacante. Ele também publicou imagens criadas por inteligência artificial que simulavam uma festa na propriedade que disputa em Angra dos Reis.
Neymar entrou na conversa e rebateu o jogador do Tottenham. “Próxima vez lê o contrato, seu moleque”, escreveu. A resposta repercutiu nas redes e recebeu críticas de internautas. “Acho que o moleque não é o Richarlison, ‘menino Ney’”, comentou um usuário. “Nunca deu orgulho para o Brasil”, publicou outro.
Disputa pela ilha
A provocação de Richarlison faz referência à disputa por uma propriedade em Angra dos Reis. Segundo o jogador, uma empresa ligada a ele adquiriu os direitos de ocupação do imóvel em 2020 e investiu cerca de R$ 10 milhões entre pagamentos, reformas e segurança.
Na última terça-feira (21), o atacante mostrou documentos e afirmou que enviou mensagens a Flávio no início do ano para tentar resolver o caso. Ele disse que comprou a área com o deputado Alencar da Silveira Júnior e que a posse acabou transferida para a WT Administração de Imóveis, vinculada ao advogado Willer Tomaz.
Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça manteve entendimento favorável à empresa ligada a Tomaz. Os processos foram encerrados após a desistência dos autores, mas Richarlison continuou se manifestando publicamente sobre o caso.
No último dia 17, o atacante pediu que a Polícia Federal investigasse a disputa e afirmou querer recuperar cerca de R$ 10 milhões que, segundo ele, foram investidos no imóvel.
Flávio negou irregularidades durante o debate presidencial. “Richarlison, com todo respeito, cara, você está tomando volta do seu empresário”, afirmou. Ele disse que a ação já havia transitado em julgado e que não tinha relação com o processo.
Medina não acrescentou nenhuma frase própria ao compartilhar a publicação. Depois da repercussão, o surfista retirou o repost. Até o momento, não há explicação para a exclusão, e nem resposta de Neymar diretamente a ele.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa