Gabriel Medina compartilhou publicação que chama Neymar de 'aposentado' - Reprodução / Instagram

Gabriel Medina compartilhou publicação que chama Neymar de 'aposentado'Reprodução / Instagram

Publicado 29/10/2026 10:59 | Atualizado 29/10/2026 13:30

A publicação republicada pelo surfista é de um internauta que respondeu Neymar em postagem de Richarlison. “Eu estava quieta no meu canto, até o aposentado mexer com o pai do bebê”, escreveu ela na legenda. O print que acompanha a legenda inclui sua própria resposta ao comentário do atacante do Santos. “Ele ainda vai vestir a camisa da seleção de novo. Você NÃO!”, disparou.

Disputa pela ilha

A discussão que deu início às críticas da web a Neymar começou na terça-feira (27), quando Richarlison ironizou a ida de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos. “Então não tem ninguém na ilha, né?”, brincou o atacante. Ele também publicou imagens criadas por inteligência artificial que simulavam uma festa na propriedade que disputa em Angra dos Reis.Neymar entrou na conversa e rebateu o jogador do Tottenham. “Próxima vez lê o contrato, seu moleque”, escreveu. A resposta repercutiu nas redes e recebeu críticas de internautas. “Acho que o moleque não é o Richarlison, ‘menino Ney’”, comentou um usuário. “Nunca deu orgulho para o Brasil”, publicou outro.A provocação de Richarlison faz referência à disputa por uma propriedade em Angra dos Reis. Segundo o jogador, uma empresa ligada a ele adquiriu os direitos de ocupação do imóvel em 2020 e investiu cerca de R$ 10 milhões entre pagamentos, reformas e segurança.Na última terça-feira (21), o atacante mostrou documentos e afirmou que enviou mensagens a Flávio no início do ano para tentar resolver o caso. Ele disse que comprou a área com o deputado Alencar da Silveira Júnior e que a posse acabou transferida para a WT Administração de Imóveis, vinculada ao advogado Willer Tomaz.Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça manteve entendimento favorável à empresa ligada a Tomaz. Os processos foram encerrados após a desistência dos autores, mas Richarlison continuou se manifestando publicamente sobre o caso.No último dia 17, o atacante pediu que a Polícia Federal investigasse a disputa e afirmou querer recuperar cerca de R$ 10 milhões que, segundo ele, foram investidos no imóvel.Flávio negou irregularidades durante o debate presidencial. “Richarlison, com todo respeito, cara, você está tomando volta do seu empresário”, afirmou. Ele disse que a ação já havia transitado em julgado e que não tinha relação com o processo.Medina não acrescentou nenhuma frase própria ao compartilhar a publicação. Depois da repercussão, o surfista retirou o repost. Até o momento, não há explicação para a exclusão, e nem resposta de Neymar diretamente a ele.