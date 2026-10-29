Sasha Meneghel e João Lucas anunciaram a gravidez do primeiro filho do casalReprodução / Instagram
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O anúncio reúne cinco fotos em preto e branco. Na primeira, Sasha e João aparecem se beijando atrás do primeiro ultrassom do bebê. Em outro registro, os dois cachorros do casal também aparecem com o exame preso por um cordão.
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Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a notícia. Isa Scherer, ganhadora da oitava temporada do MasterChef Brasil, escreveu: “Que demais! Parabéns”, junto de corações. Junno Andrade, padrasto de Sasha, também deixou uma mensagem ao casal. “Muita felicidade! Amor, saúde, alegria! Estamos radiantes!”, publicou. Ana Elisa, eleita deputada federal pelo Estado de Minas Gerais, reagiu com um coração.
Desejo de Xuxa de ser avó
Meses antes do anúncio, Xuxa Meneghel já havia comentado publicamente o desejo de ter um neto. Durante o segundo show da turnê de despedida “Xuxa – O Último Voo da Nave”, realizado na noite de sexta-feira (31), em São Paulo, a apresentadora fez brincadeira ao ver Bruna Marquezine e Shawn Mendes no telão.
Na ocasião, Xuxa também citou Sasha e João Lucas. “Te amo, Sah. Bru, Shawn, João! Bruna, eu também quero um netinho. Tá, Bruna? Sem pressão. Tia Xuxa ama”, disse.
A fala aconteceu durante o espetáculo, que marcou a segunda apresentação da turnê no Nubank Parque e estava com ingressos esgotados. Bruna, Shawn, Sasha e João estavam entre os presentes na plateia.
O anúncio desta quinta-feira foi feito diretamente pelos perfis de Sasha e João. Nas imagens compartilhadas, o casal não informou o sexo do bebê, o nome escolhido ou a previsão de nascimento.
A influenciadora e Luan estão juntos desde 2025, ficaram noivos em dezembro daquele ano e retomaram o relacionamento em julho, após anunciarem uma separação no mesmo mês.