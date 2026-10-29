Sasha Meneghel e João Lucas anunciaram a gravidez do primeiro filho do casal - Reprodução / Instagram

Sasha Meneghel e João Lucas anunciaram a gravidez do primeiro filho do casalReprodução / Instagram

Publicado 29/10/2026 11:39



Sasha Meneghel, de 28 anos, compartilhou com seus seguidores que está grávida do primeiro filho com Jõao Lucas, de 27, nesta quinta-feira (29). A publicação inclui um carrossel de fotos da estilista com o marido, além dos dois cachorros de estimação do casal, mostrando o primeiro ultrassom do bebê.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SASHA (@sashameneghel)

O anúncio reúne cinco fotos em preto e branco. Na primeira, Sasha e João aparecem se beijando atrás do primeiro ultrassom do bebê. Em outro registro, os dois cachorros do casal também aparecem com o exame preso por um cordão.



LEIA MAIS: Alexandre Borges revela vício da mãe em jogos de azar: 'Sofria' O anúncio reúne cinco fotos em preto e branco. Na primeira, Sasha e João aparecem se beijando atrás do primeiro ultrassom do bebê. Em outro registro, os dois cachorros do casal também aparecem com o exame preso por um cordão.

LEIA MAIS: Rayane Figliuzzi posa com Belo em meio à crise no namoro

Na sequência, João beija a barriga da estilista enquanto segura o ultrassom. O carrossel traz ainda uma foto do casal abraçado e outra em que os dois aparecem juntos com o exame diante deles. Na legenda, Sasha e João usaram apenas dois corações, um azul e um rosa.



Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a notícia. Isa Scherer, ganhadora da oitava temporada do MasterChef Brasil, escreveu: “Que demais! Parabéns”, junto de corações. Junno Andrade, padrasto de Sasha, também deixou uma mensagem ao casal. “Muita felicidade! Amor, saúde, alegria! Estamos radiantes!”, publicou. Ana Elisa, eleita deputada federal pelo Estado de Minas Gerais, reagiu com um coração.



Desejo de Xuxa de ser avó



Meses antes do anúncio, Xuxa Meneghel já havia comentado publicamente o desejo de ter um neto. Durante o segundo show da turnê de despedida “Xuxa – O Último Voo da Nave”, realizado na noite de sexta-feira (31), em São Paulo, a apresentadora fez brincadeira ao ver Bruna Marquezine e Shawn Mendes no telão.



Na ocasião, Xuxa também citou Sasha e João Lucas. “Te amo, Sah. Bru, Shawn, João! Bruna, eu também quero um netinho. Tá, Bruna? Sem pressão. Tia Xuxa ama”, disse.



A fala aconteceu durante o espetáculo, que marcou a segunda apresentação da turnê no Nubank Parque e estava com ingressos esgotados. Bruna, Shawn, Sasha e João estavam entre os presentes na plateia.



O anúncio desta quinta-feira foi feito diretamente pelos perfis de Sasha e João. Nas imagens compartilhadas, o casal não informou o sexo do bebê, o nome escolhido ou a previsão de nascimento.

Victória Miranda espera o primeiro filho com Luan Pereira





A influenciadora e Luan estão juntos desde 2025, ficaram noivos em dezembro daquele ano e retomaram o relacionamento em julho, após anunciarem uma separação no mesmo mês.

O anúncio de Sasha aconteceu no mesmo dia em que Victória Miranda revelou que espera o primeiro filho com o cantor Luan Pereira. A influenciadora contou a novidade nas redes sociais após a gestação ser anunciada durante a gravação do novo DVD do sertanejo, realizada na Vila Country, em São Paulo.A influenciadora e Luan estão juntos desde 2025, ficaram noivos em dezembro daquele ano e retomaram o relacionamento em julho, após anunciarem uma separação no mesmo mês.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa