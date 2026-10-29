Diogo Defante - Agência Skip / Divulgação

Diogo Defante Agência Skip / Divulgação

Publicado 29/10/2026 12:07 | Atualizado 29/10/2026 12:11

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Desta vez, a missão do personagem é provar que a bondade humana ainda existe. A história começa no ponto em que terminou a primeira temporada, depois de uma luta na floresta. O amigo guru de Defante acaba preso na chamada galáxia prepuciana, como refém de um príncipe intergaláctico interpretado por um comediante angolano. Para conseguir o resgate, o repórter precisa encontrar uma boa ação verdadeira em cada destino. "Como meu passaporte venceu, a missão é pelo Brasil mesmo", brinca Defante.O roteiro inclui Porto Alegre, Balneário Camboriú, Cuiabá, João Pessoa, São Luís, Vitória, Manaus e São Thomé das Letras. Entre os locais visitados estão o Acampamento Farroupilha, o Beto Carrero World e a Estrada Parque Pantanal. Na capital paraibana, Defante encontra o humorista Mizael Silva. Já em São Luís, conhece a cena local de reggae.Apesar da trama fictícia, as situações dependem da interação com o público. De microfone na mão e figurino característico, Defante aborda desconhecidos e participa de eventos populares, sem saber exatamente o que vai acontecer. O projeto reúne humor de improviso e referências à reportagem de rua, formato que popularizou o personagem. "O Repórter Doidão funciona porque as pessoas da rua são o roteiro", explica.Na primeira temporada, Defante percorreu oito cidades das cinco regiões do Brasil. Segundo a produção, os episódios e cortes alcançaram mais de 88 milhões de pessoas. A nova leva de capítulos mantém o foco nas histórias locais e nos encontros inesperados. "O Brasil tem história demais para caber em um episódio só", afirma o comediante.