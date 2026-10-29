Diogo Defante Agência Skip / Divulgação

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Letícia Montrezor
Diogo Defante estreia nesta quinta-feira (29) a segunda temporada de "Repórter Doidão pelo Brasil", em seu canal no YouTube. Com oito episódios, lançados semanalmente, a série mistura entrevistas nas ruas, improviso e uma história de ficção que leva o humorista a diferentes cidades do país. 
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Diogo Defante nova temporada da série 'Repórter Doidão' - Agência Skip / Divulgação
Diogo Defante estreia a segunda temporada da série 'Repórter Doidão' - Agência Skip / Divulgação
Diogo Defante - Agência Skip / Divulgação

Desta vez, a missão do personagem é provar que a bondade humana ainda existe. A história começa no ponto em que terminou a primeira temporada, depois de uma luta na floresta. O amigo guru de Defante acaba preso na chamada galáxia prepuciana, como refém de um príncipe intergaláctico interpretado por um comediante angolano. Para conseguir o resgate, o repórter precisa encontrar uma boa ação verdadeira em cada destino. "Como meu passaporte venceu, a missão é pelo Brasil mesmo", brinca Defante.

O roteiro inclui Porto Alegre, Balneário Camboriú, Cuiabá, João Pessoa, São Luís, Vitória, Manaus e São Thomé das Letras. Entre os locais visitados estão o Acampamento Farroupilha, o Beto Carrero World e a Estrada Parque Pantanal. Na capital paraibana, Defante encontra o humorista Mizael Silva. Já em São Luís, conhece a cena local de reggae.

Apesar da trama fictícia, as situações dependem da interação com o público. De microfone na mão e figurino característico, Defante aborda desconhecidos e participa de eventos populares, sem saber exatamente o que vai acontecer. O projeto reúne humor de improviso e referências à reportagem de rua, formato que popularizou o personagem. "O Repórter Doidão funciona porque as pessoas da rua são o roteiro", explica.

Na primeira temporada, Defante percorreu oito cidades das cinco regiões do Brasil. Segundo a produção, os episódios e cortes alcançaram mais de 88 milhões de pessoas. A nova leva de capítulos mantém o foco nas histórias locais e nos encontros inesperados. "O Brasil tem história demais para caber em um episódio só", afirma o comediante.

Quem é Diogo Defante? 

Natural de Realengo, na Zona Oeste do Rio, Diogo é humorista, músico e criador de conteúdo. Começou a publicar vídeos na internet em 2012, com o canal Kaozada, e também passou pelo grupo de comédia Parafernalha. Ficou conhecido pelo quadro "Repórter Doidão", no qual faz perguntas inusitadas a pessoas nas ruas. Ganhou ainda mais projeção na cobertura da Copa do Mundo de 2022, no Catar, pela CazéTV, e com vídeos que viralizaram, como o bordão "Valeu, Natalina". Atualmente, reúne mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.