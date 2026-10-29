Mavie se encontra com o primo, Filippo - Reprodução/Instagram

Mavie se encontra com o primo, FilippoReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 13:04

A pequena demonstrou animação ao conhecer o primo. Ela entrou no quarto utilizando uma máscara facial, e se aproximou de Filippo. Na postagem, realizada no perfil de Bianca, Mavie aparece fazendo carinho no bebê, que foi colocado em seu colo, e declara com animação, “Quero que ele fique o dia inteiro no meu quarto. O dia inteiro".Ela, ainda, falou sobre o tamanho do recém-nascido, afirmando: “É pequenininho”; e realizou uma pergunta inusitada à tia, "Posso levar ele para casa?". A reação da criança gerou graça nos familiares, que riram do pedido.Bruna também postou momento em família, segurando o sobrinho no colo, ao lado do marido, Neymar Jr., e das duas filhas, Mavie e Mel. Ela celebrou que foi chamada junto do parceiro a serem os padrinhos do bebê. A influenciadora e o futebolista ganharam caixas com presentes e um convite, “Fomos convidados a sermos padrinhos do Filippo, que alegria”, escreveu.Bianca e Neymar já passaram por um desentendimento durante período de separação entre a irmã e o jogador de futebol, em 2023. Na época, ele estava envolvido em meio a rumores de traição, e a influenciadora teria demonstrado publicamente seu descontentamento com a situação relacionada à irmã. Assim, realizando múltiplas críticas ao atacante, e questionando a maturidade deste. No período, eles chegaram a parar de se seguir nas redes sociais.Bruna Biancardi espera a terceira filha com Neymar, que irá se chamar Mariah. A influenciadora anunciou a gestação no dia 15 de junho, em vídeo publicado nas redes sociais e em seu canal no YouTube. Na legenda, ela escreveu: “Temos uma novidade pra contar pra vocês... Estamos grávidos”.Eles já são pais de Mel, de 1 ano, e de Mavie, de 3; e para além disso, o jogador tem outros dois filhos, frutos de diferentes relacionamentos: Davi Lucca, de 15, nascido de namoro com Carol Dantas, e Helena, de 2, fruto de envolvimento com Amanda Kimberlly.