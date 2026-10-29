Miriam Leitão tem mal-estar ao vivo - Reprodução / GloboNews

Miriam Leitão tem mal-estar ao vivoReprodução / GloboNews

Publicado 29/10/2026 14:21

"Eu estou sentindo um pouco de tonteira, eu vou ficar por aqui, assim, do seu lado", avisou Miriam, depois de demonstrar dificuldade para concluir uma frase.Camila percebeu o desconforto e perguntou: "Você tá bem?". A jornalista tentou tranquilizá-la e pediu para permanecer ao seu lado. "Eu tô bem. Eu posso ficar aqui do seu lado? Como a Malu [Gaspar] fica", respondeu, em referência à posição que a colega costuma ocupar no estúdio."Sim, claro", disse a âncora, que acolheu o pedido. Com o apoio da bancada, Miriam conseguiu retomar o raciocínio e deu continuidade aos comentários no telejornal. A transmissão não precisou ser encerrada por causa do episódio.

eita, caiu a pressão da miriam leitão na globo news e ainda assim ela continuou falando por cinco minutos https://t.co/cl4zzHBTHb — Dayrinho (@Dayrells) October 28, 2026

Apesar de ter sido dispensada das participações na televisão nesta quinta (29), ela manteve normalmente o trabalho no rádio e a produção de sua coluna. Na quarta-feira, antes do episódio, Miriam já havia participado do "Bom Dia Brasil", da TV Globo, pela manhã, e do "Estúdio i", na GloboNews, à tarde. O mal-estar aconteceu durante mais uma participação da jornalista na programação do canal.Miriam trabalha no Grupo Globo desde 1991 e participa da GloboNews desde a estreia do canal, em 1996. Além do trabalho como comentarista de economia e política, ela integra a Academia Brasileira de Letras.O vídeo do mal-estar circulou pelas redes sociais e provocou manifestações de preocupação e apoio. "Meu coração partiu. Nitidamente ela deu uma atordoada e a jornalista ao lado preocupada", escreveu uma internauta. Outra elogiou a postura da comentarista: "Profissional absurda, 10 e faixa para ela".