Miriam Leitão tem mal-estar ao vivoReprodução / GloboNews

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
A jornalista Miriam Leitão, de 73 anos, passou mal durante uma participação ao vivo no "Edição das 18h", da GloboNews, na quarta-feira (28). A comentarista sentiu tontura enquanto analisava acontecimentos da política brasileira e precisou interromper a fala. O assunto em debate era a ida de Flávio Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos. Ao perceber o mal-estar, ela se aproximou da bancada da apresentadora Camila Bomfim para buscar apoio.
Leia mais: Miriam Leitão relembra quando foi presa durante regime militar: 'Fui torturada'

"Eu estou sentindo um pouco de tonteira, eu vou ficar por aqui, assim, do seu lado", avisou Miriam, depois de demonstrar dificuldade para concluir uma frase.

Camila percebeu o desconforto e perguntou: "Você tá bem?". A jornalista tentou tranquilizá-la e pediu para permanecer ao seu lado. "Eu tô bem. Eu posso ficar aqui do seu lado? Como a Malu [Gaspar] fica", respondeu, em referência à posição que a colega costuma ocupar no estúdio.

"Sim, claro", disse a âncora, que acolheu o pedido. Com o apoio da bancada, Miriam conseguiu retomar o raciocínio e deu continuidade aos comentários no telejornal. A transmissão não precisou ser encerrada por causa do episódio.

Apesar de ter sido dispensada das participações na televisão nesta quinta (29), ela manteve normalmente o trabalho no rádio e a produção de sua coluna. Na quarta-feira, antes do episódio, Miriam já havia participado do "Bom Dia Brasil", da TV Globo, pela manhã, e do "Estúdio i", na GloboNews, à tarde. O mal-estar aconteceu durante mais uma participação da jornalista na programação do canal.

Miriam trabalha no Grupo Globo desde 1991 e participa da GloboNews desde a estreia do canal, em 1996. Além do trabalho como comentarista de economia e política, ela integra a Academia Brasileira de Letras.

O vídeo do mal-estar circulou pelas redes sociais e provocou manifestações de preocupação e apoio. "Meu coração partiu. Nitidamente ela deu uma atordoada e a jornalista ao lado preocupada", escreveu uma internauta. Outra elogiou a postura da comentarista: "Profissional absurda, 10 e faixa para ela".