Kim Kardashian passa por cirurgia no esôfago - Reprodução / Instagram / Disney+

Kim Kardashian passa por cirurgia no esôfagoReprodução / Instagram / Disney+

Publicado 29/10/2026 15:13 | Atualizado 29/10/2026 15:14

Durante o programa, Kim contou que sentiu dores intensas e não estava bem nos dias anteriores. "Minha garganta está doendo muito hoje", relatou. Após a avaliação, o médico identificou "um pouco de inflamação no esôfago" e recomendou o uso de medicamentos, além de um exame para investigar a origem do problema e avaliar a necessidade de outras intervenções.A empresária admitiu que preferiu não comentar a situação com muitas pessoas. "É algo que mexe muito comigo. Eu realmente não quero pensar nessa possibilidade, já que meu pai morreu de câncer de esôfago", explicou. "Espero que eu possa simplesmente tomar um medicamento e que isso desapareça. Mas simplesmente não sei o que vai acontecer", acrescentou.O assunto já havia aparecido no trailer da oitava temporada do reality, divulgado em setembro. Na prévia, Kim contou a uma pessoa não identificada que tinha esofagite. Ao ouvir a revelação, o interlocutor perguntou se era a mesma doença que havia provocado a morte do pai dela. "Sim", respondeu a empresária.Apesar da associação feita no programa, a esofagite é uma inflamação do esôfago e não equivale a um diagnóstico de câncer. O problema pode ter diferentes causas, como refluxo, infecções, alergias e uso de determinados medicamentos.Kris Jenner também se emocionou ao falar sobre o quadro da filha. "Não consigo [falar sobre isso]... Isso me dá vontade de chorar", declarou. Robert Kardashian Sr., advogado conhecido pela atuação no julgamento de O.J. Simpson, morreu aos 59 anos, em setembro de 2003. Ele era pai de Kim, Kourtney, Khloé e Rob Kardashian.Na temporada anterior de "The Kardashians", Kim já havia dividido outra questão de saúde com o público: a descoberta de um pequeno aneurisma cerebral durante uma ressonância magnética. Na ocasião, ela relacionou o problema ao estresse e demonstrou confiança no futuro. "Tudo dá certo no final", afirmou. O reality está disponível no Hulu e no Disney+.