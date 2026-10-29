Giulia Costa - Reprodução Instagram

Giulia CostaReprodução Instagram

Publicado 29/10/2026 16:06

Giulia Costa , de 26 anos, falou abertamente sobre sua relação com o corpo e o tratamento de transtornos alimentares. Em entrevista ao gshow, a atriz contou que não se pesa em casa há cerca de cinco anos e que a mudança faz parte dos cuidados com a saúde mental. Segundo ela, a transformação física que vem chamando atenção nas redes sociais é consequência do tratamento psiquiátrico, e não de uma busca estética.

“Não me peso em casa, somente no médico e de costas. Não olho o meu peso, acho que já tem uns cinco anos. Desde que comecei a tratar o meu transtorno alimentar, joguei fora as balanças aqui de casa. Não sei te dizer quantos quilos perdi. Reparo isso pelas minhas roupas e pelos comentários nas redes sobre estar mais magra”, relatou.



Filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, Giulia explicou que um dos objetivos do tratamento é reduzir o chamado food noise, expressão usada para descrever pensamentos constantes sobre comida, mesmo quando não há fome.



“A gente fala muito sobre food noise, um termo do transtorno alimentar. E o meu sonho era diminuir esse volume do food noise. Estou conseguindo... O corpo que tenho está vindo por esse tratamento do transtorno alimentar. É um tratamento psiquiátrico e não um Projeto Verão”, afirmou.





Compulsão e bulimia





A atriz contou que enfrentou o chamado efeito sanfona ao longo da vida e relacionou essa experiência aos transtornos alimentares. Ao falar sobre o assunto, destacou a importância de tratar a questão com responsabilidade e sem transformar o emagrecimento em uma meta isolada.



“Sempre sofri com o efeito sanfona. E isso se deve ao meu transtorno alimentar, um assunto amplo e que vale a pena aprofundarmos depois. É uma questão que falo abertamente, mas tenho muita consciência e compromisso com essa fala, porque a anorexia é o transtorno psiquiátrico que mais mata”, declarou.



Giulia também explicou por que evita dietas restritivas. Segundo ela, a restrição alimentar pode desencadear episódios de compulsão, o que tornou necessário buscar uma abordagem diferente para cuidar da saúde.



“Entendi que dieta não funciona para mim. A restrição, no meu caso, me leva à compulsão. A partir do momento em que comecei a tratar a minha compulsão, a minha bulimia e os meus transtornos alimentares, estou conseguindo manter um equilíbrio maior de corpo. Mas isso é uma consequência”, disse.





Podcast aproximou atriz do público





Além de falar sobre saúde mental nas redes sociais, Giulia transformou parte de suas experiências pessoais na série Pescadora de Experiências, exibida em seu canal no YouTube. Ela também apresenta o podcast Pé no Sofá Pode ao lado da mãe, Flávia Alessandra.



A atriz considera que o programa contribuiu para que o público conhecesse melhor suas opiniões e seus valores. Na segunda temporada, os episódios passaram a ser apresentados apenas por mãe e filha.



“Este é o meu primeiro projeto tirado do papel. Fomos descobrindo com o público o que funcionava mais, o que eles queriam ver. Nesta segunda temporada, os episódios são apenas comigo e a minha mãe. Acho que o podcast foi um lugar onde as pessoas puderam conhecer mais a Giulia, sabe? Sobre o que penso, as minhas falas e os meus valores. Mudou a minha relação com o público”, contou ao gshow.



De acordo com Giulia, a mudança também foi percebida na forma como passou a receber comentários nas redes sociais. Ela afirmou que os ataques diminuíram e que as interações se tornaram mais acolhedoras após a estreia do podcast.



“A internet era um lugar onde sofria muito com os haters, com os comentários ruins. Depois do podcast, diminuíram esses ataques. As pessoas estão mais carinhosas e me entendendo melhor, porque compartilham da mesma opinião, das mesmas visões”, relatou.

