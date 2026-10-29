Kelly Key relembra Playboy e diz que não se arrepende de ensaioReprodução/YouTube
“Olha que bunda linda! Virginia, você não era nada”, disse, aos risos. Em seguida, esclareceu que a comparação era uma brincadeira e elogiou a influenciadora. “Ela é linda pra caramba, acho ela maravilhosa, empoderada, acho que enchem o saco dela”, afirmou.
Sensualidade como escolha
Ao recordar o ensaio, Kelly destacou que nunca viu problemas em usar a própria aparência e sensualidade a seu favor. A artista também ressaltou que posar para a revista foi uma decisão pessoal, tomada de acordo com o contexto e as possibilidades daquela época.
“Nunca tive problema em usar minha beleza, meu corpo e a minha sensualidade ao meu favor. E olhando para essa mulher de hoje, não sinto vontade nenhuma de pedir desculpas por ou para ela por tudo que tenha feito. Também era uma escolha minha, não fui forçada a fazer nada. Pelo contrário, eram as minhas escolhas para aquela geração e para aquela época”, declarou.
A cantora afirmou ainda que, quando era mais jovem, estava descobrindo como lidar com a própria imagem pública e com a atenção que recebia. Para ela, chamar a atenção do público era apenas o primeiro passo, e o mais importante era saber o que fazer com essa visibilidade.
“Era uma mulher jovem, vivendo em uma época diferente, entendendo a própria imagem e descobrindo o poder que ela tinha, aos poucos, junto com todo mundo me ouvindo e me vendo. Se aquilo fazia um holofote chegar até mim, tudo bem. A minha preocupação sempre foi: agora que o holofote está aqui, o que vou fazer com ele? Porque chamar atenção é uma coisa, ter alguma coisa para dizer quando as pessoas estão prestando atenção em você é outra”, refletiu.
Controle sobre a própria imagem
Ao concluir a reflexão, Kelly reforçou que expor o corpo nunca significou abrir mão da autonomia sobre a própria identidade. A cantora afirmou que não sente necessidade de se desculpar por escolhas feitas no início da carreira.
“Sempre soube que existia uma diferença. Mostrar meu corpo nunca significou entregar para alguém o direito de decidir quem eu era. Esse lugar é só meu”, concluiu.
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