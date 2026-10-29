Thiago Martins leva turnê aos EUA e prepara show de Halloween - Divulgação

Thiago Martins leva turnê aos EUA e prepara show de HalloweenDivulgação

Publicado 29/10/2026 18:15 | Atualizado 29/10/2026 18:52

Thiago Martins está em turnê pelos Estados Unidos , onde apresenta seu repertório de samba e pagode em diferentes cidades. Depois de passar por Nova York, Framingham e Hyannis, o cantor e ator segue com shows em Miami, Tampa, Orlando e Dallas, antes de encerrar a agenda internacional em Los Angeles, no dia 1º de novembro.

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A última apresentação será no evento Halloween, But Make It Brazilian, que terá participação especial da cantora Laís Bianchessi. A programação também inclui o Trio de Janeiro e os DJs Sherman e Novinho, em uma noite que combina música brasileira e celebração do Halloween.



“Tenho trabalhado, aprendido muito, escolhido repertório, voltado a compor e, principalmente, me divertido. Para mim, isso é fundamental. Quero continuar fazendo música com verdade e levando essa energia para as pessoas”, afirmou o artista. A última apresentação será no evento Halloween, But Make It Brazilian, que terá participação especial da cantora Laís Bianchessi. A programação também inclui o Trio de Janeiro e os DJs Sherman e Novinho, em uma noite que combina música brasileira e celebração do Halloween.“Tenho trabalhado, aprendido muito, escolhido repertório, voltado a compor e, principalmente, me divertido. Para mim, isso é fundamental. Quero continuar fazendo música com verdade e levando essa energia para as pessoas”, afirmou o artista.





Novo projeto musical reúne dez faixas





A turnê acontece após o lançamento da quarta edição do Quintal do TG, projeto audiovisual de Thiago Martins dedicado às suas referências musicais e à conexão com o samba e o pagode. Gravado entre Fernando de Noronha e Vitória, o trabalho reúne dez faixas e participações de Mart’nália e Nego Noronha.



Mais recentemente, o cantor também participou do projeto Resenha do Brito, com o lançamento da música “Melhor Fase”. A faixa integra uma etapa de sua carreira marcada por colaborações musicais e novas experiências artísticas.



Além da música, Thiago Martins mantém a atuação como parte de sua trajetória profissional. Nos Estados Unidos, o artista leva ao público um repertório ligado às suas influências e à música brasileira.



“É impossível viver feliz sem música”, declarou.