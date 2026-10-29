Juliette e Kaique Cerveny fazem segunda cerimônia de casamentoReprodução/X

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Karilayn Areias
Juliette e Kaique Cerveny realizaram uma segunda cerimônia de casamento nesta quinta-feira (29), desta vez com a presença de familiares e amigos. A celebração aconteceu na Capela de Nossa Senhora das Graças, localizada no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco.
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Juliette - Reprodução/X
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Juliette e Kaique Cerveny fazem segunda cerimônia de casamento - Reprodução/X
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Instituto Ricardo Brennand - Divulgação
Instituto Ricardo Brennand - Divulgação
Instituto Ricardo Brennand - Divulgação
Instituto Ricardo Brennand - Divulgação
No fim de setembro, os dois já haviam trocado alianças em uma bênção intimista no Lajedo de Pai Mateus, na Paraíba, restrita aos pais e irmãos dos noivos. A nova festa ampliou a lista de convidados, como a cantora explicou nas redes sociais antes de entrar na igreja.

“Casei numa cerimônia íntima só para pais e irmãos, nem sobrinhos e primos foram. Agora vai ser com todo mundo da família e amigos”, contou Juliette. “Estou muito feliz e está todo mundo lindo”, acrescentou.



Música marcou a cerimônia



Kaique entrou na capela ao som de Todo Homem e recebeu abraços da mãe e das irmãs antes de seguir para o altar. Durante a cerimônia, Liniker cantou Caju.

A arte pernambucana também esteve presente nos preparativos. O convite dos padrinhos foi inspirado no Ovo da Vida, obra do artista Francisco Brennand. Apesar do sobrenome em comum, o artista não tem relação direta com o Instituto Ricardo Brennand, onde ocorreu a celebração.

Francisco e Ricardo Brennand eram primos e tiveram destaque na cultura pernambucana. Enquanto Francisco ficou conhecido por sua produção artística, Ricardo reuniu uma expressiva coleção de obras. Os dois institutos, localizados no Recife, são espaços culturais e pontos turísticos da capital.

Juliette e Kaique ficaram noivos em novembro de 2024. Na ocasião, o atleta surpreendeu a cantora durante um jantar organizado para comemorar antecipadamente o aniversário dela, celebrado em 3 de dezembro, quando completou 35 anos.