Juliette e Kaique Cerveny fazem segunda cerimônia de casamento - Reprodução/X

Juliette e Kaique Cerveny fazem segunda cerimônia de casamentoReprodução/X

Publicado 29/10/2026 18:57 | Atualizado 29/10/2026 21:39

Juliette e Kaique Cerveny realizaram uma segunda cerimônia de casamento nesta quinta-feira (29), desta vez com a presença de familiares e amigos. A celebração aconteceu na Capela de Nossa Senhora das Graças, localizada no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco.

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No fim de setembro, os dois já haviam trocado alianças em uma bênção intimista no Lajedo de Pai Mateus, na Paraíba, restrita aos pais e irmãos dos noivos. A nova festa ampliou a lista de convidados, como a cantora explicou nas redes sociais antes de entrar na igreja.



“Casei numa cerimônia íntima só para pais e irmãos, nem sobrinhos e primos foram. Agora vai ser com todo mundo da família e amigos”, contou Juliette. “Estou muito feliz e está todo mundo lindo”, acrescentou.





Música marcou a cerimônia





Kaique entrou na capela ao som de Todo Homem e recebeu abraços da mãe e das irmãs antes de seguir para o altar. Durante a cerimônia, Liniker cantou Caju.



A arte pernambucana também esteve presente nos preparativos. O convite dos padrinhos foi inspirado no Ovo da Vida, obra do artista Francisco Brennand. Apesar do sobrenome em comum, o artista não tem relação direta com o Instituto Ricardo Brennand, onde ocorreu a celebração.



Francisco e Ricardo Brennand eram primos e tiveram destaque na cultura pernambucana. Enquanto Francisco ficou conhecido por sua produção artística, Ricardo reuniu uma expressiva coleção de obras. Os dois institutos, localizados no Recife, são espaços culturais e pontos turísticos da capital.



Juliette e Kaique ficaram noivos em novembro de 2024. Na ocasião, o atleta surpreendeu a cantora durante um jantar organizado para comemorar antecipadamente o aniversário dela, celebrado em 3 de dezembro, quando completou 35 anos.