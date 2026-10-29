Juliette e Kaique Cerveny fazem segunda cerimônia de casamentoReprodução/X
“Casei numa cerimônia íntima só para pais e irmãos, nem sobrinhos e primos foram. Agora vai ser com todo mundo da família e amigos”, contou Juliette. “Estou muito feliz e está todo mundo lindo”, acrescentou.
Música marcou a cerimônia
Kaique entrou na capela ao som de Todo Homem e recebeu abraços da mãe e das irmãs antes de seguir para o altar. Durante a cerimônia, Liniker cantou Caju.
A arte pernambucana também esteve presente nos preparativos. O convite dos padrinhos foi inspirado no Ovo da Vida, obra do artista Francisco Brennand. Apesar do sobrenome em comum, o artista não tem relação direta com o Instituto Ricardo Brennand, onde ocorreu a celebração.
Francisco e Ricardo Brennand eram primos e tiveram destaque na cultura pernambucana. Enquanto Francisco ficou conhecido por sua produção artística, Ricardo reuniu uma expressiva coleção de obras. Os dois institutos, localizados no Recife, são espaços culturais e pontos turísticos da capital.
Juliette e Kaique ficaram noivos em novembro de 2024. Na ocasião, o atleta surpreendeu a cantora durante um jantar organizado para comemorar antecipadamente o aniversário dela, celebrado em 3 de dezembro, quando completou 35 anos.
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