Biah Rodrigues recordou a crise do casamento com Sorocaba, quando foi traída - Reprodução de vídeo

Biah Rodrigues recordou a crise do casamento com Sorocaba, quando foi traídaReprodução de vídeo

Publicado 29/10/2026 20:05

Biah Rodrigues falou novamente sobre a crise no casamento com o cantor Sorocaba durante o podcast "+Forte", apresentado por Karina Bacci, nesta quarta-feira (28). Durante o testemunho, a ex-modelo - que é evangelica - recordou as mentiras e infidelidades do marido nas duas primeiras gestações.

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Casados desde 2019, a influenciadora digital e o sertanejo são pais de Theo, de 5 anos, de Fernanda, de 4, e dos gêmeos Zion e Angelina, de 1.

"Durante a primeira e a segunda gestação nós passamos por tempos muito difíceis. Teve muita mentira, teve adultério e teve um casamento muito conturbado. Foi algo totalmente improvável", recordou Biah, que revelou o que sentiu ao descobrir as infidelidades:

"Foi um mix de sentimentos. Primeiro você pensa que é muito mais fácil pular do barco, quando está entrando água. Então era muito mais fácil eu deixar tudo o que tinha e vazar. E eu fiz isso, na primeira vez eu fiz isso", disse.

A influenciadora chegou a voltar para a cidade natal, em Brasília. No entanto, decidiu retomar o relacionamento após receber conselhos de pastores e familiares. "Tive essas pessoas que foram auxílios. E aí, eu e Fernando [Sorocaba] pudemos conversar com esses pastores. De uma forma muito clara, que a gente pudesse entender naquela época, puderam falar sobre o verdadeiro sentido do casamento."



O casal fez um curso de casamento na igreja. Biah chegou a relatar que teve dificuldades para perdoar as traições, apesar do arrependimento de Sorocaba. "Ele se arrependeu. Só que o arrependimento dele para mim não mudava nada naquela época [...] Mas eu pude aprender e liberar o perdão genuíno", afirmou.



A ex-modelo disse que o casal participou do mesmo curso quatro vezes - um para cada gestação - e definiu a experiência como "um divisor de águas na relação". A influenciadora e o cantor também convidaram amigos próximos para participar.

Durante a conversa com Karina, Biah revelou que orava para o marido se converter na igreja evangélica. A influenciadora convidava Sorocaba para ir aos cultos, mas nem sempre ele a acompanhava. "Quando eu me cansei de insistir, de falar, de chamá-lo, ele sentou um dia na mesa do jantar e falou assim: 'Eu vou me batizar'. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu saia correndo."



Saiba mais

Em 2023, a influenciadora falou sobre a infidelidade do cantor pela primeira vez. Na ocasião, a ex-modelo participava de um culto e foi convidada para pregar a palavra de Deus. A mulher de Sorocaba disse que descobriu a gravidez durante uma passagem de férias pelo Brasil, para ficar ao lado do então namorado.

A gravidez de risco fez com que ela deixasse as passarelas para se dedicar ao filho e ao matrimônio, mesmo contra sua vontade. Biah expôs ainda os momentos de dificuldades que enfrentou por conta de procedimentos estéticos no rosto e que o momento mais difícil que viveu foi durante a pandemia.



A influenciadora revelou que foi uma das primeiras pessoas a serem diagnosticadas com Covid-19, e que ainda sem saber que estava infectada com o vírus que tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros, teve que lidar ainda com a infidelidade do sertanejo.