Ana Paula Renault e Milena aparecem juntas na gravação da mensagem de fim de ano da Globo - Reprodução/X

Ana Paula Renault e Milena aparecem juntas na gravação da mensagem de fim de ano da GloboReprodução/X

Publicado 29/10/2026 21:12

O rompimento da amizade entre Ana Paula Renault e Milena não impediu que as duas dividissem o mesmo espaço em uma gravação da TV Globo. As ex-participantes do "BBB 26" apareceram juntas no vídeo da tradicional mensagem de fim de ano da emissora, publicado nesta quinta-feira (29), no perfil oficial da empresa.

Na gravação, Milena, vice-campeã do reality, canta "Um Novo Tempo", música que embala a campanha de fim de ano da Globo, e convida outras personalidades a completar os versos. Entre elas estão Eliana, Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Alinne Moraes e Ana Paula.





Ana Paula comenta relação com Milena





No mês passado, a campeã do "BBB 26" falou sobre o afastamento da mineira durante participação no "Blogueirinha Entrevista", do Multishow. Na conversa, Blogueirinha perguntou se Ana Paula havia deixado de responder às mensagens de Milena.



A jornalista negou ter ignorado a ex-colega de confinamento e explicou que a agenda de compromissos após o reality dificultou o contato. Ela também afirmou que não chegou a encontrar a própria família durante o período.



“Isso nunca aconteceu. Acho que vivemos algo muito intenso, respeito muito isso e acho que tivemos uma conexão altamente genuína, e isso estava explícito, todo mundo viu. Prefiro não espetacularizar relações”, declarou.



Ana Paula ainda comentou a repercussão do afastamento e as opiniões de terceiros sobre a amizade. “Quando a gente sai de um reality, tem muita gente falando, dando opinião, muito papo atravessado... A gente não sabe quem ouvir, é muito difícil achar um norte e saber quem realmente quer o nosso bem”, afirmou.