Ana Paula Renault e Milena aparecem juntas na gravação da mensagem de fim de ano da GloboReprodução/X
Ana Paula comenta relação com Milena
No mês passado, a campeã do "BBB 26" falou sobre o afastamento da mineira durante participação no "Blogueirinha Entrevista", do Multishow. Na conversa, Blogueirinha perguntou se Ana Paula havia deixado de responder às mensagens de Milena.
A jornalista negou ter ignorado a ex-colega de confinamento e explicou que a agenda de compromissos após o reality dificultou o contato. Ela também afirmou que não chegou a encontrar a própria família durante o período.
“Isso nunca aconteceu. Acho que vivemos algo muito intenso, respeito muito isso e acho que tivemos uma conexão altamente genuína, e isso estava explícito, todo mundo viu. Prefiro não espetacularizar relações”, declarou.
Ana Paula ainda comentou a repercussão do afastamento e as opiniões de terceiros sobre a amizade. “Quando a gente sai de um reality, tem muita gente falando, dando opinião, muito papo atravessado... A gente não sabe quem ouvir, é muito difícil achar um norte e saber quem realmente quer o nosso bem”, afirmou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.