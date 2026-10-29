Nanda Costa revela pressão para esconder sexualidade - Reprodução Instagram

Nanda Costa revela pressão para esconder sexualidadeReprodução Instagram

Publicado 29/10/2026 22:10

Nanda Costa contou que, durante anos, recebeu orientações para não falar abertamente sobre sua sexualidade por receio de que isso prejudicasse sua carreira. A atriz afirmou que a decisão de tornar público o relacionamento com a percussionista Lan Lanh, em uma capa da revista "Marie Claire Brasil", em agosto de 2018, foi um marco em sua trajetória pessoal e profissional.

“Durante muito tempo, eu era orientada a esconder a minha sexualidade, porque não sabia como isso poderia refletir na minha profissão. Ela teve uma repercussão positiva internacionalmente, porque foi a primeira vez que uma revista de moda colocou na capa duas mulheres que se amam”, declarou.



A fala foi feita durante o lançamento da série "Dom de Iludir". Segundo Nanda, a reação positiva à publicação e o acolhimento recebido foram fundamentais para que pudesse viver sua felicidade com mais liberdade.





Novo relacionamento após separação





Depois do fim do casamento de 12 anos com Lan Lanh, anunciado em fevereiro de 2026, Nanda Costa iniciou um relacionamento com a produtora e diretora audiovisual Emilie Rey. Os primeiros rumores sobre o romance surgiram em junho, quando as duas passaram a aparecer juntas em registros nas redes sociais e foram vistas em clima de intimidade em um show de Marisa Monte, no Rio de Janeiro.



Naquele mesmo mês, Nanda compartilhou fotos ao lado de Emilie e, questionada pelo gshow sobre o possível affair, respondeu de forma discreta: “Tamo aí”. As duas também fizeram uma viagem a Paris, na França, e passaram a trocar declarações públicas.



Em setembro, o relacionamento já era assumido. Nanda esteve com Emilie no Rock in Rio e comentou as críticas de quem considerou que ela teria seguido em frente rapidamente após a separação. Em entrevista à Folha de S.Paulo, a atriz ponderou que o tempo das redes sociais nem sempre corresponde ao da vida real.



“O tempo da internet não é o tempo da vida. Então, não necessariamente no momento em que as pessoas ficam sabendo foi o momento que aconteceu, sabe? Mas vão julgar tudo”, afirmou.





Relação com Lan Lanh segue próxima





Apesar do fim do casamento, Nanda ressaltou que mantém uma relação de carinho e parceria com a ex-companheira. As duas são mães das gêmeas Kim e Tiê e seguem compartilhando os cuidados com as filhas.



“A gente ficou 12 anos juntas e a gente vai ser família pra sempre. A gente se fala todo dia. Tudo que for melhor pras meninas vai ser o melhor pra gente. Tá tudo certo”, declarou a atriz.